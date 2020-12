Vigilia di Capodanno in tv: cosa c’è in onda il 31 dicembre 2020

Cosa va in onda la Vigilia di Capodanno in tv? In occasione della festività, giovedì 31 dicembre 2020, le principali reti televisive hanno deciso di cambiare la programmazione e di inserire film e programmi speciali. In questo modo, i telespettatori potranno attendere l’arrivo del nuovo anno e salutare quello vecchio in compagnia. Ovviamente per alcune trasmissioni il palinsesto resta invariato.

RAI 1 31 DICEMBRE 2020

La Vigilia di Capodanno su Rai 1 inizia con i vari TG, seguiti dalla puntata di Storie Italiane. Un’ora dopo va in onda È sempre mezzogiorno, mentre alle ore 14.00 viene trasmesso il film Belle & Sebastien – L’avventura continua. Il pomeriggio prosegue con Techetechetè e Dreams Road. Alle ore 17.05 appuntamento con il film Bernie il delfino. Non manca la puntata de L’Eredità e alle ore 20.30 va in onda il Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Infine, in prima serata, i telespettatori potranno attendere la mezzanotte con lo show L’anno che verrà, condotto da Amadeus e con la presenza di vari ospiti.

RAI 2 31 DICEMBRE 2020

Nella mattinata di Rai 2 i telespettatori potranno intrattenersi con Rai 2 – Social Club, seguito dai vari TG. Non manca l’appuntamento con I fatti vostri. Alle ore 14.00 va in onda il film Principessa in incognito, mentre alle 15.30 Una principessa a Natale. Nel pomeriggio, il pubblico ritrova la serie tv Good Witch, Lol;-), Hawaii Five 0 e N.C.I.S.. Alle 20.30 viene trasmesso il Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In prima serata terrà compagnia al pubblico Alvin Superstar 3 – Si salvi chi può! e in seconda serata Hotel Transylvania 2.

RAI 3 31 DICEMBRE 2020

La giornata su Rai 3 inizia con le serie tv Doc Martin e Barabba. A seguire, va in onda il film Er più – Storie d’amore di coltello. Prima di pranzo viene trasmesso il programma Quante Storie, seguito dai documentari Geo e Passato e Presente. Alle ore 15.15, dopo i vari TG, va in onda la serie tv Il Commissario Rex. Subito dopo, vi sono Geo e Blob. Come negli altri canali tv, il pubblico potrà seguire il Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In prima serata va, invece, in onda il 44esimo Festival Internazionale del Circo di Montecarlo.

RETE QUATTRO 31 DICEMBRE 2020

Su Rete Quattro di mattina vanno in onda i film La freccia nera e Il pistolero. Non mancano gli appuntamenti con Ricetta all’italiana, La signora in giallo e Lo sportello di Forum. Alle ore 15.30 viene trasmesso il film Voglia di tenerezza. Prima del Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, va in onda la puntata di Tempesta d’amore. Dopo Stasera Italia, in prima serata è previsto il film What women want – Quello che le donne vogliono.

CANALE 5 31 DICEMBRE 2020

La mattina del 31 dicembre 2020 su Canale 5 inizia con il TG5 e il documentario Wild America Latina. Vanno in onda anche Segreti artici e la puntata di Forum. Alle ore 13.40 va in onda il film Le pagine della nostra vita. Dopo l’appuntamento con la Pillola del GF Vip, viene trasmessa la pellicola La figlia della sciamana. Non manca l’appuntamento con Caduta Libera. Alle 20.30 vi è il Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e in prima serata terrà compagnia al pubblico la puntata speciale del Grande Fratello Vip 5.

ITALIA 1 31 DICEMBRE 2020

Italia 1 inizia la giornata con il film Super Bunny in orbita!, seguito dalla serie tv God Friended Me. Prima di Studio Aperto e della Pillola del GF Vip, va in onda Cotto e mangiato – Il menù. Precededuto da Sport Mediaset, non manca l’appuntamento con I Simpson. Alle ore 14.20 va in onda Dennis colpisce ancora, alle 16.00 Gremlins 2 – La nuova stirpe e alle 19.30 Mars Attacks!. In prima serata viene trasmesso Independence Day.

PROGRAMMAZIONE VIGILIA DI CAPODANNO: TUTTI GLI ALTRI CANALI

Gli altri canali tv terranno compagnia al pubblico in attesa del nuovo anno con film e programmi in prima serata: