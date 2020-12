Capodanno 2020 in tv: gli ospiti di Grande Fratello Vip e L’anno che verrà

I telespettatori avranno due alternative per trascorrere in compagnia la Vigilia di Capodanno: seguire la puntata speciale del Grande Fratello Vip 5 su Canale 5 e L’anno che verrà su Rai 1. Alfonso Signorini attende con entusiasmo di andare in onda questo giovedì 31 dicembre 2020 nelle case degli italiani insieme a ospiti speciali e ai concorrenti presenti nel reality. Intanto, negli studi televisivi Rai Fabrizio Frizzi di Roma si attenderà la mezzanotte insieme a Amadeus, il quale condurrà un programma dedicato alla musica. Sono, infatti, tanti i cantanti che saranno ospiti e che si esibiranno per il pubblico italiano.

Ospiti Grande Fratello Vip giovedì 31 dicembre 2020

Il pubblico di Canale 5 potrà salutare il vecchio anno e accogliere quello nuovo in compagnia dei gieffini, di Signorini e di molti ospiti. Per questa puntata speciale, Alfonso darà il benvenuto in studio a vari volti del mondo dello spettacolo e della musica. A partire dalle ore 21.00, dopo il Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, andrà in onda la puntata speciale di questa quinta edizione. Questa è la prima volta che i concorrenti trascorrono le festività all’interno del reality show. Un’edizione fortunata, che durerà quasi fino a fine febbraio. Grandi protagonisti saranno Pupo e Cristiano Malgioglio, che si divertiranno a cantare alcuni brani – tra i più belli della musica italiana – con i gieffini. Anche Fausto Leali avrà l’opportunità di esibirsi per questa serata speciale. Arriveranno a sorpresa anche il gruppo The Kolors, con il leader Stash. Tra gli ospiti del programma il pubblico ritroverà Valeria Marini e Rita Rusic, protagoniste di un balletto.

Ospiti L’anno che verrà giovedì 31 dicembre 2020

Musica e spettacolo sono gli ingredienti del programma che andrà in onda nella prima serata della Vigilia di Natale su Rai 1. Nella notte di San Silvestro, subito dopo il messaggio di fine anno di Mattarella, grandi volti della musica italiana terranno compagnia agli italiani. Parteciperà alla serata, condotta da Amadeus, Gianni Morandi. Non solo, saranno presenti J-Ax, Rocco Hunt, Boomdabash, Gigi D’Alessio, Arisa, Umberto Tozzi e Raf. Oltre loro si esibiranno Piero Pelù, Shade, Rita Pavone, Clementino, Leroy Gomez dei Santa Esmeralda, Annalisa, Gaia e Viktorija Mihajlović. Prenderanno parte al programma Nino Frassica e i protagonisti Lampo, Milady, Polpetta e Pilù della serie animata 44 Gatti. I vari artisti saranno accompagnati dalla band diretta dal Maestro Stefano Palatresi.