Vieri fa 50 anni: “Farò un infarto per le mie figlie e i fidanzati”

Oggi, 12 luglio, l’ex calciatore Christian Vieri, detto Bobo, compie 50 anni. Un traguardo importante, che porta ad un inevitabile bilancio di una vita piena di successi, amori e dolori. A tal proposito, il creatore di ‘Bobotv’ ha rilasciato un’intervista a Il Corriere della Sera, in cui ha parlato della sua vita, dagli esordi ad oggi, e dell’immenso amore per la moglie Costanza Caracciolo e le loro due figlie, Stella e Isabel.

Al giornalista che gli ha chiesto che effetto le facesse compiere 50 anni, Bobo Vieri ha risposto non dando troppa importanza alla cosa, ribadendo come, infine, si tratti solamente di un numero. Nonostante ciò, rimane comunque una data da festeggiare e, per l’occasione, Bobo ha deciso di celebrare a Formentera, circondato dagli amici, dalla famiglia e dalla musica.

Dopo un’infanzia vissuta in Australia, a 14 anni è tornato in Italia per intraprendere il suo sogno di diventare calciatore. Da lì, è partita una carriera piena di successi, fino al ritiro ufficiale nel 2009. Bobo ha fatto parlare di se non solo per le sue doti sportive, ma anche per la sua movimentata vita privata. La fama da ‘festaiolo‘ e ‘sciupafemmine‘ l’ha accompagnato per tanti anni, ma nonostante ciò ha dichiarato di non pentirsi di nulla e di non sentire di essersi mai comportato male con una donna.

Sei anni fa, poi, incontra Costanza Caracciolo, la sua attuale moglie, e tutto cambia. Da quando sta con lei, Vieri sente di essere diventato finalmente un uomo maturo a tutti gli effetti: “Dopo tre mesi abbiamo deciso di fare una famiglia. È stato tutto molto veloce, senza pensare a niente: abbiamo detto proviamo e vediamo come va”.

Con lei, Bobo ha sentito per la prima volta di essere pronto a fare una famiglia. A poco tempo dal fidanzamento infatti, hanno avuto la prima bambina, Stella. Nel 2019, poi, hanno deciso di convolare a nozze per coronare il loro amore e nel 2020 è arrivata anche la secondogenita, Isabel. “Costanza mi ha cambiato la vita: mi ha dato due bambine che ogni volta che parlo di loro mi viene da piangere”, ha dichiarato l’ex calciatore.

La vita di Christian, ormai, gira intorno alle sue figlie e a sua moglie. Per loro, sente un amore sconfinato, che non pensava di riuscire mai a provare:

Non avrei mai immaginato questo amore folle: è pazzia. Se Costanza mi dice che c’è bisogno di qualcosa al mattino per una delle due bambine, volo in pigiama fuori dalla finestra: si chiama amore, ma è così per tutti immagino. Vivo per prendermi cura di loro e di mia moglie.

Un padre premuroso e presente, ma anche geloso, tanto da ammettere che, quando Stella e Isabel porteranno a casa i primi fidanzatini, “sarà una roba da infarto”. Fortunatamente, però, è ancora presto. Nel frattempo, per i suoi prossimi 50 anni, si augura solamente di riuscire a veder crescere le sue bambine e di stare bene per potersele godere il più a lungo possibile.