Costanza Caracciolo è stata una dei tanti ospiti della puntata di sabato 25 marzo di “Verissimo“. L’ex velina ha rilasciata una lunga intervista in cui ha parlato della sua carriera, della sua famiglia e del ricordo del suo amato nonno, Franco, scomparso il 19 febbraio del 2022. I due erano legatissimi e la modella è scoppiata in un commovente pianto parlando di lui. Stando ai suoi racconti, il signor Franco era veramente un uomo di altri tempi, che ha sempre trattato la moglie in maniera impeccabile. Per questo, per la Caracciolo la storia d’amore tra i suoi nonni è sempre stata di grande esempio e un modello a cui aspirare per il futuro. Costanza, però, ha dichiarato di sentirsi fortunata perché è riuscita a trovare in Bobo Vieri le caratteristiche che vedeva nella sua famiglia. A tal proposito, Silvia Toffanin ha preso la palla al balzo per parlare dell’ex calciatore e della loro vita matrimoniale. “Ormai sono sei anni, però in sei anni avete fatto già due bambine, quindi siete andati veloci”, ha detto la conduttrice. Al che, la siciliana ha voluto subito stopparla e mettere le cose in chiaro:

Silvia, basta. Non è perché sono seduta qua… Noi stiamo benissimo così, abbiamo trovato il nostro equilibrio con le nostre bambine, quindi non ci sono in progetto altri bambini.

Costanza Caracciolo: “Basta figli con Bobo Vieri”

Insomma, l’ex velina ha prevenuto immediatamente la Toffanin, anticipando la risposta ad una domanda che sapeva benissimo sarebbe arrivata. Silvia è stata colta di sorpresa, tanto che ha subito replicato che non voleva chiederle di parlare di quell’argomento in particolare. Costanza, però, ha ribadito che ha voluto precisare di non volere più figli per fermare subito le speculazioni di chi sostiene che lei voglia un altro bambino e stia cercando di convincere il marito. A questo punto, la conduttrice, un po’ imbarazzata, ha sviato la conversazione ed è tornata a chiederle del matrimonio con Bobo e delle loro due bambine, Stella e Isabel. A quanto pare, le cose tra loro sembrerebbero andare a gonfie vele:

Le cose vanno bene, anche meglio di prima. Perché noi abbiamo fatto tutto al contrario: abbiamo fatto tutto di fretta, abbiamo fatto subito una figlia, ci siamo sposati e poi abbiamo fatto crescere la nostra storia. Quindi, oggi siamo più consolidati di prima. Noi siamo un po’ strani, si sa, facciamo un po’ le cose diverse rispetto agli altri.

Costanza Caracciolo e le liti con Bobo vieri

Dopodiché, la 33enne ha sottolineato quanto l’ex calciatore sia un padre presente e straveda per le sue due bambine, il che per lei è un valore importantissimo. Nonostante il loro forte legame, però, non mancano sicuramente le discussioni. Quando la conduttrice le ha chiesto se gli capiti mai di litigare, la Caracciolo ha risposto affermativamente, aggiungendo che a volte finiscono per non parlarsi per giorni, cercando di far passare la rabbia. “Assolutamente si, quando litighiamo non parliamo per due, tre giorni. Poi però passa”, ha detto Costanza davanti ad una Silvia Toffanin completamente stupita. Ebbene, dopo ben sei anni insieme, i forti caratteri di marito e moglie continuano ancora a farsi sentire.