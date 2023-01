Vacanze da sogno per la famosa coppia italiana, che si sta godendo il mare cristallino e le meravigliose spiaggia in una località lussuosa

Christian Vieri e Costanza Caracciolo stanno trascorrendo le vacanze alle Maldive insieme alle loro due figlie. La nota coppia ha deciso di festeggiare questo nuovo anno all’interno di un meraviglioso resort tra spiagge e acque cristalline. La struttura si trova immersa tra le palme. Un vero e proprio paradiso quello che sta ospitando l’ex calciatore e l’ex Velina di Striscia la Notizia. Ma quanto costa soggiornare nel resort alle Maldive dove stanno trascorrendo le vacanze Vieri e la sua Costanza?

Si chiama Siyam World l’isola, una delle più grandi delle Maldive, in cui è situato il resort. Qui si trovano delle strutture mozzafiato e anche il più grande parco acquatico galleggiante dell’Oceano Indiano. Il Siyam World è un complesso che si estende su ben 54 ettari nell’atollo di Noonu. Tale destinazione, che si trova in mezzo al mare, può essere raggiunta solo un volo diretto di 40 minuti in idrovolante oppure in motoscafo. Ebbene il costo per una notte al Siyam World in una villa sulla spiaggia con piscina da 100 metri quadrati parte dai 950 euro circa. Invece, per le residenze con quattro camere da letto da 700 metri quadrati i prezzi si aggirano intorno ai 4.800 euro.

Sono tante le foto che in questi giorni Christian Vieri e Costanza Caracciolo stanno condividendo sui social network che raccontano delle loro vacanze alle Maldive con le figlie. Attraverso questi scatti è possibile intuire, secondo quanto si legge anche su FanPage.it, che la coppia abbia scelto di vivere queste giornate all’interno di una delle Beach Suite con piscina sulla spiaggia. Questo tipo di strutture con piscina si trovano sul lungomare e hanno un accesso diretto alla laguna cristallina.

Il Siyam World è composto da varie strutture che si trovano in mezzo al mare e sulla spiaggia. Non mancano ristoranti, piscine e campi da tennis. In totale sono 18 le categorie di alloggi che possono essere caratterizzate da una a sei camere da letto, padiglioni e residenze private. Il resort in cui stanno alloggiando Vieri e Costanza, la Beach Suite, comprende diverse camere da letto, un salotto e una meravigliosa terrazza all’aperto.

Circa un mese fa è emerso un nuovo gossip sulla coppia che vede Costanza Caracciolo desiderosa di avere un terzo figlio. Secondo il settimanale Oggi, però, la modella avrebbe ricevuto un ‘no’ da parte di suo marito Christian Vieri.