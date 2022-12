Il settimanale Oggi ha rivelato dei succosi gossip sull’ultimo numero in edicola. In particolare ce ne sono un paio che potrebbero incuriosire gli appassionati di cronaca rosa. Il primo riguarda Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci, che sebbene non siano più una coppia ufficiale hanno un legame molto forte e profondo. Poi ce n’è uno su Christian Vieri e Costanza Caracciolo, che pare non siano molto d’accordo sulla possibilità di allargare la famiglia con un terzo figlio oppure no. Vediamo nel dettaglio cosa è emerso oggi.

Il primo gossip da spulciare è quello su Flavio Briatore. A quanto pare, infatti, il grande affetto che lo lega ancora alla ex Gregoraci lo spinge a vegliare sempre su di lei. A proposito di cosa? Naturalmente delle sue nuove frequentazioni! Briatore non perde d’occhio la Gregoraci ed è costantemente aggiornato su tutto ciò che riguarda la sua ex e la storia d’amore con Giulio Fratini. Elisabetta infatti è felicemente fidanzata da un po’ di tempo, ma sono spuntati fuori altri pretendenti.

Sempre nel gossip di Oggi si legge che ci sarebbero due nuovi ammiratori di Elisabetta Gregoraci pronti a farsi avanti. Il primo è un imprenditore finanziario di nome Roberto, il secondo è il personal trainer monegasco di EliGreg. Si lascerà corteggiare e affascinare da questi due nuovi ammiratori oppure il legame con Fratini è ormai solito e non traballerà? Elisabetta può comunque contare sull’appoggio e il sostegno di Briatore, che non smette mai di monitorarla.

A proposito di Vieri e Costanza, invece, è emerso un presunto “no” di Bobo al terzo figlio. I due sono già genitori di due bellissime bambine: Stella, di 4 anni, e Isabel, di 2 anni. Adesso però Costanza vorrebbe un maschietto e avrebbe chiesto a Vieri di allargare la famiglia. Lui per il momento starebbe glissando, insomma sta tentando di prendere tempo. Pare però che Costanza sia certa di riuscire a convincere Bobo e di poter realizzare il suo sogno: vuole un maschietto dopo le due femminucce. Nelle prossime settimane, o nei prossimi mesi, arriverà la notizia della terza gravidanza? Non resta che attendere per scoprire chi l’avrà vinta in famiglia!