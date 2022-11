In questi giorni si sono fatte largo delle voci che hanno sostenuto che ci sarebbe una crisi in corso nella relazione sentimentale di Costanza Caracciolo e Bobo Vieri. Nell’epoca dei ‘social bellezza’, non appena qualche coppia smette di postare scatti ultrà romantici, ecco che viene subito infilzata da una miriade di commenti che presuppongono amori tempestosi e sul punto di scoppiare. C’è da dire che a volte, coloro che sovente si ritraggono felici e innamorati e poi spariscono è proprio perché vedono i loro rapporti scricchiolare. L’ex bomber dell’Inter e l’ex velina di Striscia la Notizia fanno parte di questi ultimi? Da giorni Costanza non si fa vedere con il suo Bobo su Instagram. Il magazine Oggi l’ha raggiunta per capire se il chiacchiericcio che li vuole distanti è fondato oppure no.

“È vero che è un periodo in cui le coppie famose scoppiano, ma facendo corna tra me e mio marito va tutto molto, molto bene”, ha chiarito la Caracciolo, scacciando qualsivoglia ipotesi che vede il suo matrimonio in bilico. Vero invece che è molto meno attiva sui social rispetto a mesi fa, ma pure in questo caso c’è una spiegazione ben precisa. E nulla c’entra il suo legame con Vieri: “Questa è l’altra faccia dei social. Il lato più insidioso della realtà della Rete: trasformare per sottrazione una realtà di vita serena in un presunto disastro relazionale. Basta non postare una foto per una manciata di settimane con l’uomo che ami per dar vita a supposizioni fantasiose”.

Infine l’ex velina ha ribadito una volta di più che con Bobo tutto procede a gonfie vele. Nessun momento no, anzi la coppia non è mai stata tanto unita e affiatata. “Mai come in questo periodo l’amore tra me e il mio uomo è stato così saldo e complice. Vorrà dire che toccherò ferro…”, la chiosa di Costanza che ha fatto calare il sipario sul gossip che l’ha investita, suo malgrado.

Christian Vieri e Costanza Caracciolo, quando l’amicizia si trasforma in amore

Tra Vieri e Costanza non c’è stato il cosiddetto colpo di fulmine. I due erano amici prima di fidanzarsi. A un certo punto, però, è scattato qualcosa ed hanno deciso di avviare una relazione. Nel giro di poco tempo la coppia ha bruciato tutte le tappe. Il 18 novembre 2018, Bobo e la Caracciolo sono diventi mamma e papà per la prima volta, accogliendo la figlia Stella, nata a Milano. Il 18 marzo 2019, ecco le nozze civili, celebrate con una cerimonia ristretta e ‘segreta’ tenutasi ad Affori, storico quartiere di Milano, a villa Litta. Il 25 marzo 2020 è poi arrivata la seconda figlia, Isabel.