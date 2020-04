Vieri e Costanza, ecco come è stato il parto senza Bobo: “Lui è stupendo”

Vieri e Costanza Caracciolo, ecco come è stato il parto senza Bobo: “Lui è stupendo”

Costanza Caracciolo e Bobo Vieri sono il ritratto della felicità. Tra anni fa si sono innamorati (anche se si conoscevano da tempo) e da allora hanno bruciato tutte le tappe dell’amore: matrimonio ‘segreto’ e due figlie, Stella e Isabel. Quest’ultima è nata poche settimane fa, in piena emergenza coronavirus. L’ex velina di Striscia la Notizia non ha nascosto di aver avuto della paura, ma tutto è andato bene. Anzi, al settimanale Chi ha raccontato di un parto “stupendo”. Stupendo, stesso aggettivo che ha usato per descrivere il suo Bobo che, in casa, è un tuttofare e non fa mancare il suo apporto. A spiegarlo è stata sempre Costanza…

Costanza Caracciolo: “Parto con la musica di sottofondo e un team quasi tutto al femminile”

“All’inizio avevo paura, invece è stato un parto stupendo, con la musica di sottofondo e un team quasi tutto al femminile”. A parlare è Costanza che aggiunge: “Certo, mi è mancato Bobo, l’ho visto solo attraverso un vetro in corridoio, ma poi siamo tornati a casa e, da allora, abbiamo trovato un equilibrio fantastico: le nostre giornate sono sempre piene”. L’ex velina spiega poi come Vieri sia un uomo assai presente su diversi aspetti, anche quelli pratici: “Lui è super collaborativo: quando è nata Stella e dovevo riprendermi dall’intervento faceva tutto, dal cambio pannolini al bagnetto. E anche con Isabel non ha smesso un attimo di occuparsi di noi; è stupendo”.

Vieri: “Potevo diventare papà prima? Le cose devono succedere quando è il momento giusto”

Al magazine Chi è intervenuto anche l’ex bomber. “Diventare papà prima? Sì, ma non ero pronto. Ho fatto la vita che volevo: è giusto che le cose succedano quando devono succedere”, spiega Bobo che da diversi anni si divide tra Milano e Miami. A proposito, finita l’emergenza Covid-19, cosa farà la coppia? “Vivo alla giornata, non so dire dove saremo fra sei mesi. Adesso siamo a Milano e lavoriamo, anche se viviamo un momento difficile per tutti”, ha concluso l’ex calciatore.