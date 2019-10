Vieri e Costanza: è Bobo show a Verissimo, l’intervista conquista tutti

Costanza Caracciolo e Vieri a Verissimo: è Bobo show su Canale 5, le reazioni di Silvia Toffanin e del pubblico

Costanza Caracciolo e Christian Vieri sbarcano per la prima volta in coppia a Verissimo e in un attimo la trasmissione si trasforma nel ‘Bobo show’. L’ex calciatore è stato un rullo di battute genuine, simpatiche, fuori dagli schemi per un’intervista televisiva (e per fortuna). Parola d’ordine di Bobo sdrammatizzare, cancellare la retorica, togliere tutto il mellifluo che solitamente scorre in certi tipi di chiacchierate. Il pubblico in studio e da casa ha gradito: il primo è scoppiato a più riprese in fragorose risate, il secondo ha cinguettato su Twitter entusiasta e in coro: “Bobo troppo simpatico”.

“Si è inc…..ta come una belva perché non mi ricordavo la data del suo compleanno”

Si comincia con un aneddoto tragicomico. “Si è inc…..ta come una belva perché non mi ricordavo la data del suo compleanno”, sghignazza Bobo nel raccontare il suo essere smemorato. Costanza fa da spalla: “Avevamo anche i testimoni, al ristorante”. Tra una battuta e l’altra si arriva al matrimonio segreto. Ora sono pronti per le nozze in chiesa e per un grande evento? “Più avanti faremo una festa” sussurra Vieri, salvo aggiungere: “Magari tra 10 o 15 anni”. E giù risate. Si passa al corteggiamento. Come ha conosciuto Costanza? “Ho iniziato ad adocchiare le sue foto su Instagram…”, sghignazza ancora l’ex calciatore. Ci pensa Costanza a riportare la ‘serietà’, spiegando che dopo uno scambio di messaggi, la prima volta si sono incontrati a Miami con due compagnie di amici differenti.

Bobo e Costanza, una delle interviste più divertenti fatte a Verissimo in questi anni.

Le battute non sono finite qui. “Raccontaci del primo bacio?”, chiede la Toffanin. Costanza: “Aiutami a ricordare il primo bacio…”. Vieri: “Ma io non ricordo, era una cosa tua”. Altre risate in studio. E il post molto romantico scritto da lui per la moglie dopo la nascita di Stella? “Il post lo ha scritto lei“, spiffera Vieri. Poi torna serio, tenero e romantico, chiarendo che il messaggio è stato scritto di suo pugno. Il Bobo show è servito. Lui e la Caracciolo sono uno splendore, ma soprattutto sono felici e sorridenti. Silvia Toffanin ride con loro, portando a termine una delle interviste più divertenti fatte a Verissimo in questi anni.

“Sono pazzo di lei è la fine del mondo”

“Sono pazzo di lei è la fine del mondo. Sono migliorato molto da quando è nata, è la cosa più bella della nostra vita. È bella come Costanza ma ha il mio carattere”, ha inoltre aggiunto Vieri a proposito della piccola Stella. “Starei ore a vederli giocare insieme, quando li guardo esce tutto il mio orgoglio di mamma. Lui è un padre stupendo, di una dolcezza incredibile”, ha infine detto Costanza. La coppia ha anche fatto sapere di essere al lavoro per allargare la famiglia.