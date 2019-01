Vieni da me, paura per Caterina Balivo: una signora si sente male in diretta

Spavento per Caterina Balivo a Vieni da me: una signora del pubblico si sente male

Grosso spavento per Caterina Balivo nella puntata di lunedì 28 gennaio 2019 di Vieni da me. Durante l’intervista a Paola Saluzzi una signora del pubblico si è sentita male. La Balivo e la sua ospite si sono subito accorte di quanto accaduto e hanno interrotto la loro conversazione. Visibilmente preoccupata, Caterina ha subito informato i telespettatori di quanto stava succedendo. “Scusate ma non riesco ad andare avanti. C’è una signora del pubblico che non sta bene. Se ne sta occupando il nostro assistente di studio. Scusate ma non riesco ad andare avanti con la trasmissione fino a quando non so che tutto si è risolto”, ha detto la conduttrice di Aversa.

Caterina Balivo chiede di abbassare la temperatura in studio

Subito dopo l’annuncio, Caterina Balivo ha chiesto di abbassare la temperatura nello studio, forse troppo alta per la spettatrice. La signora, dopo un bicchiere d’acqua e il tempestivo soccorso di un assistente di studio, si è fortunatamente ripresa. “Mi dicono che adesso sta meglio, bene”, ha dichiarato la presentatrice subito dopo. Paola Saluzzi, ospite di Vieni da me per la prima volta, ha provato a sdrammatizzare: “Forse la signora si è spaventata per la mia intervista”.

Vieni da me: Caterina Balivo va avanti con la puntata

Una volta risolta la questione, Caterina Balivo è andata avanti con la puntata, intervistando a Vieni da me la ballerina Rossella Brescia, che ha ricevuto un toccante messaggio d’amore dal marito Luciano Cannito.