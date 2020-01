Vieni da Me, Roberto Facchinetti: il rapporto con il fratello Francesco

By

Vieni da Me, Roberto Facchinetti si confida: il rapporto con il fratello Francesco

A Vieni da Me (Rai 1), è sbarcato Roberto Facchinetti, figlio di Roby (leader dei leggendari Pooh) e fratello di Francesco, il fu ‘Capitan Uncino’, oggi manager di successo. L’ospite, sotto la guida di Caterina Balivo, ha raccontato del rapporto che condivide proprio con Francesco. Un legame forte, che dura da anni, dall’infanzia. “Era il mio eroe, e oggi non è cambiato nulla”, ha confidato Roberto nel salotto televisivo del servizio pubblico. Ricordiamo che il giovane è un classe 1987 (7 anni di differenza con il marito di Wilma Helena Faissol, che è nato nel 1980).

“Francesco? Non è cambiato nulla, quando lo vedo ci sono sempre grandi abbracci”

“Abbiamo 7 anni di differenza, io sono più piccolo”, ha narrato Roberto che, commentando una foto da piccino al fianco di Francesco, ha aggiunto: “Lui è sempre stato il mio idolo, fin da piccolo è stato il mio eroe, il mio punto di riferimento”. E oggi? Come sono i rapporti? “Non è cambiato nulla, quando lo vedo ci sono sempre grandi abbracci”. I due sono stati uniti anche dalla goliardia. “Siamo cresciuti insieme e abbiamo fatto qualche marachella. Una volta abbiamo staccato il generatore durante un concerto… Non eravamo dei figli modello”, il racconto simpatico di Roberto. Caterina Balivo ha poi chiesto del padre: “Lui, di recente, ha detto che i Pooh non esistono più…”. “Mai dire mai, la prendo larga. Io sono figlio di Roby e mi auguro che possano tornare sul palco insieme”, la risposta dell’ospite.

La famiglia di Roby Facchinetti

Roby Facchinetti si è sposato per la prima volta nel 1970 con Mirella Costa. Dalla relazione, naufragata nove anni più tardi, sono nate le figlie Alessandra (oggi stilista di successo) e Valentina. Dopo la fine del matrimonio si fidanza e convive per alcuni anni con Rosaria Longoni, dalla quale ha un figlio, Francesco nel 1980. Anche l’amore con Rosaria sfiorisce. Roby, nel 1986, si lega quindi a Giovanna Lorenzi, sposata nel 1989. Dall’unione con la Lorenzi nascono altri due figli: Roberto (1987) e Giulia (1991).