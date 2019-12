Francesco Facchinetti si racconta a Domenica In: figli, lavoro e 2020

Francesco Facchinetti a Domenica In: “Il lavoro? La priorità sono i figli”

C’è stato anche Francesco Facchinetti nell’ultima puntata del 2019 di Domenica In (andata in onda il 29 dicembre). Il manager è tornato addirittura a cantare, sbarcando in studio con una tuta arancione accesissima (“Mi porta fortuna questo colore”, ha confidato) e cantando la celebre “Canzone del capitano”, datata 2003. Da allora, però, sono cambiate molte cose per il figlio d’arte. Stop al canto e ai dischi fatti in prima persona e dentro con gli ‘affari’. Oggi infatti Francesco è un manager di successo che gestisce diverse personalità dello spettacolo e della musica. Riki Marcuzzo, Giulia De Lellis, Emma Muscat sono solo alcuni dei giovani che ha sotto la sua ala protettrice…

Facchinetti si racconta a Mara Venier tra figli e lavoro

Dopo la ‘nostalgica’ esibizione de ‘La canzone del capitano’, Francesco ha chiacchierato con Zia Mara. “L’anno nuovo? Tutti i pensieri sono rivolti verso i miei figli. Cambiano le priorità quando sei padre. Spero che, come la mia famiglia ha fatto per me, io possa fare per loro. Spero che riusciranno a realizzare i loro sogni”, ha confidato il figlio di Roby Facchinetti. E il lavoro? “Ho imparato che è bello dedicarsi anche agli altri. Abbiamo fatto un sacco di successi con molti ragazzi”. Ricordiamo che Francesco più volte in passato ha dichiarato di aver capito con il tempo che la sua vera vocazione è quella di fare l’agente.

L’intoppo con il lancio dell’ultima fatica musicale di Emma Muscat: spoiler clandestini e sfogo di Facchinetti

Nell’ultimo periodo Francesco è stato impegnato nella promozione della nuova fatica musicale di Emma Muscat. Il lancio del singolo ‘Vicolo cieco’ ha avuto degli intoppi promozionali. Tutta colpa di qualche ‘spia’ che, giorni prima della campagna di lancio del brano, ha diffuso sui social degli spoiler ‘clandestini’ relativi alla canzone. A spiegare l’accaduto, di recente, è stato proprio Facchinetti, protagonista di uno sfogo su Instagram.