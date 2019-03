Vieni da me, Roberta Capua in lacrime: “Mio padre non me lo ha mai detto”

Roberta Capua scoppia a piangere a Vieni da me per le parole del padre: “Non me l’aveva mai detto”

Roberta Capua è tornata ancora una volta a trovare Caterina Balivo nella trasmissione Vieni da me, dove questa volta è stata la protagonista della rubrica intitolata “Volevo dirtelo”. Tanti i messaggi giunti alla brava conduttrice ed ex Miss Italia, da Claudio Lippi a l’attrice Tosca D’Aquino, fino al simpatico papà napoletano. Roberta, solare e bella come sempre, si è commossa fino alle lacrime dopo il messaggio che le ha dedicato l’anziano padre. Delle parole che la Capua non si aspettava assolutamente: “Non me l’aveva mai detto”, commenta commossa. L’ex modella confida a Caterina Balivo con cui sembra in ottima sintonia: “Papà è un uomo di poche parole, quindi non so cosa aspettarmi”.

Vieni da me: il padre di Roberta Capua la fa piangere con una dedica inaspettata

“Per nulla al mondo mi sarei perso questa occasione per sottolineare l’affetto che provo nei tuoi confronti”, esordisce il papà. “Sei la figlia che tutti vorrebbero avere. Sei sempre stata al mio fianco, hai saputo darmi coraggio quando ho attraversato un periodo poco felice per motivi di salute”, poi continua. Gli occhi della Capua si fanno lucidi, ma riesce ancora a trattenere le lacrime, anche se ancora per poco. Il messaggio del padre continua e si fa sempre più affettuoso e toccante: “Mi hai reso nonno di un nipote meraviglioso che sicuramente saprà darti tante soddisfazioni”. E poi chiude: “I figli sono pezzi di cuore, e tu lo sei Roberta!”.

Roberta Capua, la simpatica rivelazione di Tosca D’Aquino dopo la commozione: “Sono invidiosa”

Roberta Capua, già ospite della trasmissione ad ottobre 2018 quando ha ricordato Fabrizio Frizzi, dopo la grande commozione per le parole ricevute, afferma che per il padre deve essere stato davvero difficile aprirsi così, perché in genere non è propenso a grandi manifestazioni. La Capua, però, ha apprezzato moltissimo perché per lei la famiglia è fondamentale, come ribadisce in diretta. Così dopo le lacrime arrivano anche sorrisi e risate grazie a Tosca D’Aquino, che attraverso Vieni da me coglie l’occasione per fare una confessione all’amica. L’attrice partenopea, infatti, rivela di essere invidiosa delle bellissime gambe di Roberta Capua: “Hai le gambe più belle del mondo”, dichiara attraverso un video-messaggio.