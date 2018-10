Roberta Capua a Vieni da me in lacrime: il ricordo di Frizzi fa troppo male

Vieni da me, Roberta Capua piange ricordando Fabrizio Frizzi

Roberta Capua è stata ospite di Vieni da me di Caterina Balivo. E tra un aneddoto sulla sua carriera e un altro sulla vita privata, ha avuto anche il tempo di commuoversi. La conduttrice napoletana si è sciolta nel rivedere le immagini di Fabrizio Frizzi, con il quale ha lavorato tempo fa. La morte del presentatore, avvenuta lo scorso maggio, è ancora una ferita aperta per i colleghi, per i fan e pure per la Capua. Che ha fatto fatica a rivedere certe immagini e non ha potuto fare a meno di piangere. “Non è facile, è troppo presto per poterne parlare senza emozionarsi” ha sottolineato Roberta. “L’ho conosciuto grazie a Miss Italia, anche se lui non ha condotto l’edizione vinta da me nel 1986. Nelle sue edizioni lui amava invitare le Miss degli anni precedenti”, ha ricordato Roberta.

Roberta Capua parla degli studi Rai dedicati a Fabrizio Frizzi: “È un orgoglio”

Proprio durante una vecchia edizione di Miss Italia, Roberta Capua e Fabrizio Frizzi si sono resi protagonisti di un simpatico sketch: quello che li vedeva nei romantici panni di Rossella O’Hara e Rhett Butler, gli indimenticati protagonisti di Via col vento. Una scena riproposta a Vieni da me, che ha emozionato la Capua, ancora provata dalla scomparsa di Fabrizio. “È davvero troppo presto parlarne”, ha ribadito Roberta. Che ha poi aggiunto: “È un orgoglio vedere che gli studi Rai della Dear sono stati dedicati a lui. Sono felice di questo”.

Roberta Capua è tornata in tv: per un lungo periodo si è dedicata alla famiglia

Dopo la vittoria a Celebrity Masterchef, Roberta Capua è tornata in pianta stabile in tv. Per anni si è tenuta lontana dal piccolo schermo per dedicarsi alla famiglia, al marito Stefano – un imprenditore che non vuole mai apparire – e al figlio Leonardo. Oggi l’ex prima donna di Buona Domenica conduce Belli dentro, Belli fuori su La7.