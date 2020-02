Vieni da Me, Paolo Jannacci racconta del furto subito a Sanremo

Vieni da Me, Paolo Jannacci racconta del furto subito al Festival di Sanremo: “Andiamo a magiare la pizza… Anzi andiamo dai carabinieri”

Paolo Jannacci, ospite a Vieni da Me (Rai Uno) da Caterina Balivo, è tornato sulla spiacevole vicenda di cui è stato protagonista lunedì 3 febbraio, alla vigilia del Festival di Sanremo. Di preciso non si sa quando sia avvenuto il furto del portafogli, ma il musicista ricorda che durante la sfilata sul red carpet lo aveva nel taschino della giacca, mentre non ce l’aveva più una volta giunto al Palafiori. L’allarme è scattato quando è arrivato in una pizzeria, si è palpato le tasche in cerca dell’oggetto, non più trovandolo. “Ecco, andiamo a mangiare una pizza… Ecco, andiamo dai carabinieri”, ha commentato simpaticamente nel salotto pomeridiano di Rai Uno.

Jannacci: “Avevo zero soldi nel portafogli”

“Avevo zero soldi dentro, ma avevo documenti miei e di mia figlia, perché li tengo io”, ha narrato sempre Paolo, innanzi a Caterina Balivo, aggiungendo: “Così, niente pizza… Sono andato a fare denuncia e in albergo a bloccare le carte”. Jannacci ha raccontato lo scomodo episodio con il sorriso sulle labbra che lo contraddistingue. Dopodiché in studio ci sono stati diversi omaggi al compianto padre Enzo. Infine, per il musicista è arrivato un messaggio speciale da un suo caro amico, J-Ax. I due, entrambi milanesi, hanno collaborato in passato in tv e hanno un ottimo legame umano e professionale.

