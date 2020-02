Elodie conferma la lite a Sanremo con Marco Masini: nessuna pace

Elodie conferma la lite con Marco Masini: cosa è successo a Sanremo. Le dichiarazioni della cantante: “Vero, body-shaming”

Tutto vero, Elodie Di Patrizi e Marco Masini hanno avuto una lite verbale a Sanremo. A darne conferma è la diretta interessata che sull’Ariston ha portato il brano Andromeda (scritto da Mahmood). Dopo le indiscrezioni dell’alterco trapelate nei giorni scorsi (a parlarne in primis la testata TPI), oggi è la stessa Elodie a rompere il silenzio su quanto accaduto. Lo ha fatto in diretta a RadioDueSocialClub, spiegando che lo scambio di battute poco tenere con Masini è avvenuto pochi minuti prima della sua esibizione. “Vero, mi ha fatto body-shaming e…”

Parla la Di Patrizi: “È vero, Masini mi ha fatto body-shaming, mi ha detto più volte ‘Mangia!’”

“È vero, Masini mi ha fatto body-shaming, mi ha detto più volte ‘Mangia!’”, ha detto la Di Patrizi. Le frasi di Marco sarebbero arrivate in un momento delicato della kermesse per Elodie, cioè poco prima di una sua esibizione, quando la tensione era alta in vista della performance. “Sono stanca di dovermi difendere da chi pensa che io non mangi. Sono ancora arrabbiata con lui, me l’ha detto 5 minuti prima di esibirmi, ero tesa”, ha concluso la fidanzata di Marracash. Dunque trova piena conferma il retroscena narrato da TPI. “Oh, ciao: ma quant’è che non mangi?” avrebbe detto l’autore di ‘T’innamorerai’ all’ex allieva di Amici che non ha preso affatto bene le esternazioni. Al netto di tutto questo, pare che al momento Masini ed Elodie non avrebbero ancora fatto pace.

Sanremo 2020, Elodie chiude al settimo posto, Masini al quindicesimo

Elodie, dopo la prima serata del Festival 2020, è stata data tra i papabili vincitori della 70esima kermesse. Alla fine invece ha trionfato Diodato. Per la Di Patrizi è arrivato invece il settimo posto. Consolazione: è stata la prima tra i concorrenti in gara provenienti dal mondo dei talent show. Per quanto invece riguarda Masini, il brano “Il confronto” ha chiuso al 15esimo posto.