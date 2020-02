Elodie e Marco Masini hanno litigato dietro le quinte di Sanremo 2020

Cosa è successo a Sanremo tra Elodie e Marco Masini: perché i due cantanti hanno litigato

Continua a far discutere il Festival di Sanremo 2020 di Amadeus. Non solo Bugo & Morgan: secondo quanto riporta TPI, dietro le quinte dell’Ariston sarebbe scoppiata una lite pure tra Elodie e Marco Masini. I due avrebbero avuto un duro scontro dopo una battuta del toscano che ha infastidito la collega più giovane. L’ex concorrente di Amici non avrebbe infatti apprezzato dei complimenti che Masini avrebbe fatto sul suo fisico aitante e snello. “Oh, ciao: ma quant’è che non mangi?“: con queste parole Marco avrebbe salutato la Di Patrizi durante la settimana sanremese. La fidanzata di Marracash, sempre secondo le indiscrezioni, non avrebbe reagito molto bene a questo saluto che ha visto come una sorta di insulto.

Elodie Di Patrizi infastidita dal saluto di Marco Masini a Sanremo

Stando a quello che racconta TPI, Elodie avrebbe fatto a Marco Masini un vero e proprio “ca****tone”, che avrebbe lasciato l’ex giurato di Ora o mai più del tutto pietrificato. Pare che la Di Patrizi abbia visto nel saluto del vincitore di Sanremo 2004 una sorta di allusione a eventuali disturbi alimentari. Ovviamente non era questo l’intento di Masini ed è per questo che i due si sarebbero poi riappacificati subito dopo le rispettive esibizioni al Festival di Sanremo. Dove hanno entrambi lasciato il segno con le loro canzoni: Elodie con Andromeda (nonostante la mancata vittoria), Marco Masini con Il confronto.

Elodie fisico: corretta alimentazione e tanta palestra

Da sempre il segreto del fisico perfetto di Elodie Di Patrizi è solo uno: la giusta combinazione tra buone abitudini alimentari e tanto sport. Un connubio perfetto che ha regalato alla 29enne un corpo al top, tanto da meritarsi l’appellativo di “cantante più sensuale di Sanremo 2020”.