I vestiti di Elodie a Sanremo 2020 sono firmati Versace: il messaggio di Donatella

Inutile negarlo: Elodie è stata la più sensuale al Festival di Sanremo 2020. L’ex concorrente di Amici 2015 ha stupito tutti con un look raffinato ed elegante, che metteva ben in mostra il suo fisico scolpito. Per la sua seconda volta all’Ariston la fidanzata di Marracash – che aveva già partecipato nel 2017 – ha scelto un look Versace. Un look prevalentemente total black, con generose scollature e spacchi. Outfit che sono piaciuti molto al pubblico, che ha apprezzato tanto pure la nuova canzone di Elodie – Andromeda – non arrivata purtroppo oltre il settimo posto. Nonostante la vittoria mancata l’interprete italo-francese ha ricevuto tanti complimenti e dopo la fine della kermesse musicale non è tardato ad arrivare il messaggio di Donatella Versace.

Cosa ha scritto Donatella Versace ad Elodie dopo Sanremo 2020

Dopo la fine di Sanremo 2020 Elodie Di Patrizi ha ricevuto un mazzo di rose bianche da Donatella Versace, che ha firmato tutti i suoi abiti sul palco dell’Ariston. “Amo la tua grinta e il tuo stile. Brava, con affetto Donatella!”, ha scritto la stilista nel bigliettino che accompagnava la composizione floreale. Elodie ha subito postato tutto sul suo account Instagram e replicato alle belle parole della Versace: “Grazie Donatella, i tuoi abiti mi hanno dato la forza per interpretare Andromeda. Mi sono sentita una guerriera!”.

Elodie al Festival di Sanremo con il fidanzato Marracash

In seguito all’esibizione finale di Sanremo 2020 Elodie ha raggiunto in albergo il fidanzato Marracash. Insieme dalla scorsa estate i due sono inseparabili e il rapper è corso nella città dei fiori per supportare la sua dolce metà.