Elodie a Sanremo senza Marracash: “Verrà, ma…”, poi il segreto del look

Elodie a Sanremo 2020 incanta l’Ariston e conquista la classifica: tanti complimenti e secondo posto

Elodie a Sanremo 2020 è una delle protagoniste indiscusse della prima serata: il suo look ha conquistato tutti e soprattutto la sua canzone in gara, Andromeda, ha conquistato il secondo posto della classifica provvisoria. Possiamo definirla la regina della serata? Per il momento Elodie può ritenersi super soddisfatta e la canzone firmata da Mahmood e Dardust narra la sua storia. Di questo la cantante è molto contenta, ha raccontato a La vita in diretta di aver deciso di raccontare per la prima volta la sua storia a Sanremo, in una canzone, perché lo ritiene un posto importante in cui farlo. È la storia di una ragazza cresciuta nelle periferie di Roma che è riuscita a trasformare la sua vita in un sogno, ma anche di una donna forte e decisa, seppure con tante fragilità.

Sanremo, parla Elodie: “Marracash verrà a Sanremo, è molto orgoglioso di me”

Naturalmente Lorella Cuccarini non poteva lasciarsi sfuggire l’occasione di parlare di Marracash, il fidanzato di Elodie. L’occasione di è presentata quando ha chiesto alla cantante chi è stata la prima persona che ha sentito dopo l’esibizione a Sanremo 2020. Naturalmente la prima telefonata è stata a Marracash: “Ho chiamato il mio fidanzato, beh è normale”. Poi ha spiegato che il rapper la raggiungerà a Sanremo, ma in un secondo momento: “Non c’è ora, mi verrà a trovare ma dopo perché devo concentrarmi. Se c’è lui poi mi distrae, voglio stare con lui”. Elodie e Marracash si sostengono nella vita come nel lavoro: “È molto orgoglioso, fa il tifo per me. È un momento bello anche della sua carriera, sono molto felice di essere al suo fianco in questo momento e spero di esserlo per tantissimo tempo. È felice anche lui per me, mi dice che farò un bel percorso”.

Il look di Elodie a Sanremo che piace a tutti: “Ci sono momenti in cui ti devi sentire speciale”

Ma soprattutto sono giunti tantissimi complimenti da ogni dove per il look di Elodie a Sanremo 2020, uno dei più commentati oltre a quello di Achille Lauro. A tal proposito, lei ha rivelato: “È sempre spettacolo la tv, quindi ho studiato bene il look. Volevo stupire le persone, devi regalare un sogno. Siamo tutti normali, però ci sono dei momenti della nostra vita, come la festa dei 18 anni, in cui ti devi sentire speciale e bella, al posto giusto al momento giusto”.