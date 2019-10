Vieni da me, Fialdini: rapporti con Timperi oggi e parole su Frattini

Vieni da Me, Francesca Fialdini: i rapporti con Tiberio Timperi e il motivo per cui non ha ricordato Manuel Frattini in a ‘Da noi… a ruota libera’

Francesca Fialdini e la lunga chiacchierata con Caterina Balivo a Vieni da Me. Le due conduttrici, nella puntata di mercoledì 16 ottobre, hanno dato vita a un’intervista in cui si sono toccati diversi temi relativi alla Fialdini: dal suo rapporto con il collega Tiberio Timperi (con cui ha condiviso il timone de La Vita in Diretta dove non sono mancati anche momenti di frizione), alla sua vita sentimentale, fino al rammarico per non aver potuto dedicare un pensiero a Manuel Frattini, celebre coreografo scomparso a causa di un malore improvviso pochi giorni fa. Frattini ha fatto l’ultima apparizione televisiva proprio a ‘Da noi… a Ruota libera’, il programma domenicale presentato da Francesca.

“Timperi? Una persona vera. Lui è un mio amico”

“Lui è un cinema”, dichiara la Fialdini a proposito di Timperi. “Ma lì si pomicia”, la reazione divertita della Balivo che spinge Francesca a spiegarsi meglio: “Lui è un cinema nel senso che non sai quello che fa. Non avrei mai pensato che mi baciasse in diretta o che mi desse della raccomandata“. E oggi? Come sono i rapporti? “Si tratta di una persona vera e questo è importante. Lui è un mio amico.” C’è spazio anche per il gossip sul fidanzato ‘segreto’ di Francesca. “Potrebbe essere il padre dei tuoi figli?”, stuzzica Caterina. “Vuoi che scappi e che quando torno a casa non lo trovo più?” risponde ironica la Fialdini. Si passa al dramma della vicenda Frattini.

Francesca spiega il mancato ricordo di Manuel Frattini a “Da noi… a ruota libera”

L’ultimo programma televisivo in cui è apparso Manuel è stato proprio quello presentato dalla conduttrice di Massa che ha spiegato perché non ha potuto commemorarlo nell’ultima puntata andata in onda domenica 13 ottobre, proprio il giorno in cui si è saputo del dramma che ha coinvolto il coreografo. “Con un programma registrato non si può nemmeno intervenire – ha dichiarato con evidente sconforto – Per questo c’è stata questa ‘assenza’. Però ci ha lasciato l’immagine migliore di lui: l’amore con la sua arte”.