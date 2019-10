Manuel Frattini è morto: il coreografo aveva 54 anni

Morto Manuel Frattini, il coreografo e divo dei musical è stato stroncato da un malore improvviso

È morto Manuel Frattini, coreografo e divo dei musical italiano. Agli inizi della sua carriera è stato uno dei ballerini più ricercati della televisione. Verrà ricordato soprattutto per la sua passione per i musical, di cui viene considerato un’icona italiana. Manuel Frattini è morto stamattina a Milano, dove si trovava perché impegnato con un musical. Si trattava di un evento di beneficenza a cui ha preso parte lui come tanti altri volti della danza italiana. Frattini è venuto a mancare in seguito a un malore improvviso che lo ha colpito e che si è rivelato, purtroppo, fatale. A nulla sono serviti i soccorsi, seppure siano arrivati tempestivamente.

Manuel Frattini morto a 54 anni: gli esordi in televisione

Stando alle prime informazioni in circolazione, Manuel Frattini è stato colpito da un arresto cardiaco. Un malore irreversibile, i medici giunti sul posto e i primi soccorsi non sono riusciti a rianimarlo. Manuel ha perso la vita a soli 54 anni, è questo che ha sconvolto ancor di più il mondo della danza, e non solo. L’artista è nato il 25 maggio 1965 a Corsico, un paese che fa parte della città metropolitana di Milano. Si è spento dopo una lunghissima carriera, una vita dedicata ai musical, ma tra i suoi esordi è impossibile non nominare alcuni programmi televisivi a cui ha preso parte e che lo hanno reso celebre. Lo ricordiamo infatti in trasmissione come Fantastico, di cui ha condiviso un ricordo recentemente su Facebook, ma anche Pronto è la Rai? e La sai l’ultima.

Manuel Frattini, una lunga carriera dedicata ai musical

Dopo aver studiato danza classica, danza jazz e danza moderna, specializzandosi poi anche nel tip tap, si è specializzato anche in dizione e recitazione presso il Centro Teatro Attivo di Milano. Ha abbandonato la televisione nel 1991, dopo aver ricevuto una chiamata dalla Compagnia della Rancia per interpretare il ruolo di Mike nel musical A Chorus Line. Da quel momento è cominciata la sua carriera nel mondo dei musical, diventandone un simbolo.