Vieni da Me, Donatella Rettore: video in diretta dalla Milani, la reazione

Vieni da Me, Donatella Rettore: in diretta arriva il video della Milani, la reazione della cantautrice veneta. Le due furono protagoniste di diversi attriti a Ora o Mai Più

Donatella Rettore si è confessata con Caterina Balivo nel salotto di Vieni da Me (Rai 1). Per lei c’è stata la ‘lavatrice’, slot del programma dedicata al ‘lavaggio dei panni sporchi’. Inevitabile che si toccasse anche l’argomento Donatella Milani, con cui la cantautrice veneta fu protagonista di diversi attriti nel programma Ora o Mai più. A far scattare la polemica fu un fuori onda della Milani, sorpresa a sfogarsi pesantemente con la Rettore, che nello show era la sua insegnante. Parecchio infastidita dall’episodio, quest’ultima si rifiutò di duettare in trasmissione con la Milani, pronunciando il celebre “Arrangiati”. Oggi, a Vieni da Me, la compositrice di Montevarchi ha fatto arrivare un video in diretta.

L’appello di Donatella Milani

“Lei era in un momento confusionale pesante”, spiega la Rettore prima che Caterina Balivo lanci la clip spedita dalla Milani. “Buon pomeriggio a tutti. Sono contenta perché ancora una volta chiedo scusa a Donatella per l’eccesso di parole dette. C’è stato molto stress in quella trasmissione e non è stato facile”, ha dichiarato la Milani, ribadendo: “Ancora scusa, non dovevo assolutamente dire quelle cose. Non lo penso nemmeno. Vediamoci una sera e andiamo a brindare”. Infine la cantante ha invitato la Rettore a scrivere un pezzo musicale a quattro mani. E la reazione dell’artista veneta? “Vedo che ha imparato ad arrangiarsi”, il commento con tanto di sorriso. Le polemiche sono in archivio.

Le parole sull’abbandono a Tale e Quale Show

La Rettore è tornata anche sul suo addio a Tale e Quale Show. Dovette abbandonare per problemi di salute. “Ci sono rimasta male. Quando non finisco qualcosa non sono soddisfatta“, ha fatto sapere Donatella, chiarendo che il problema fisico avuto non è stato imputabile ai ritmi faticosi imposti dalla trasmissione, come invece qualcuno aveva detto in passato. “Si tratta di un programma molto faticoso, ma non è stata colpa dello show” la chiosa finale.