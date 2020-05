Vieni da Me, Costanzo si confessa su Maria De Filippi: ecco che madre è

Vieni da Me, Costanzo si confessa su Maria De Filippi da Caterina Balivo: ecco che madre è

Maurizio Costanzo, il cuore batte sempre forte per Maria De Filippi. Il giornalista, ospite a Vieni da Me (Rai Uno), si è confessato su diversi temi. Spazio anche alla moglie, con la quale il prossimo 28 agosto festeggerà i 25 anni di matrimonio. Maurizio ha anche sottolineato come la compagna sia “un’ottima madre”. Ricordiamo che la De Filippi e Costanzo sono i genitori di Gabriele. La coppia lo ha preso in affido nel 2002. Il ragazzo all’epoca aveva dieci anni. Nel 2004 è poi stato adottato.

Costanzo e il matrimonio con Maria: “Un’ottima madre, ad agosto festeggiamo 25 anni”

“Maria è una brava mamma?”, ha chiesto Caterina Balivo a Costanzo, che è stato presente in trasmissione grazie a un collegamento via Skype organizzato dalla sua abitazione. “Lei è un’ottima madre”, ha spiegato il giornalista, aggiungendo: “Maria è un bellissimo incontro della mia vita. A fine agosto festeggiamo 25 anni di matrimonio”. Maurizio ha raccontato poi che non vede l’ora di rinnovare la sua stima e i suoi sentimenti per la moglie. A proposito di rapporti coniugali, a un certo punto dell’ospitata, Costanzo ha capovolto i ruoli, iniziando a ‘interrogare’ la Balivo. Come va con Guido Maria Brera? La risposta della conduttrice ha lasciato tutti di stucco. Al momento non vive sotto allo stesso tetto del marito perché…

Caterina Balivo si confessa a Maurizio Costanzo: “Io e Guido Maria Brera viviamo in case separate, ecco perché”

“Mio marito è andato via di casa il 4 maggio, quando sono tornata a lavorare”, ha spiegato Caterina in diretta a Vieni da Me, rispondendo a Costanzo. “Visto che il Covid-19 c’è ancora – ha aggiunto – lui ha preferito andare in un’altra casa. Se ne è andato e ci ricongiungeremo una settimana dopo la fine della trasmissione; è un po’ ipocondriaco”.