Balivo, il marito vive in un’altra casa: Caterina spiega la scelta di Guido

Caterina Balivo, il marito vive in un’altra casa dal 4 maggio: la scelta di Guido, parla la conduttrice

A Vieni da Me, nell’ultima puntata, è stato ospitato Maurizio Costanzo, in collegamento dalla sua abitazione. E come al solito, il marito di Maria De Filippi è stato netto, sincero e schietto. Pronti via, subito si è lasciato andare a dei complimenti per il marito di Caterina Balivo, Guido Maria Brera, il cui romanzo Diavoli è stato trasposto nella serie tv omonima targata Sky (le parole del giornalista su Rai Uno hanno provocato un lieve e spassoso imbarazzo a Caterina). Dopodiché ha voluto sapere alcune curiosità sulla vita coniugale della conduttrice campana che ha reso noto, a sorpresa, che in questo momento vive separata dal marito. Nessun problema sentimentale, solo prevenzione per evitare il Covid-19.

Vieni da Me, Balivo: “Mio marito è andato via di casa il 4 maggio, quando sono tornata a lavorare”

“Mio marito è andato via di casa il 4 maggio, quando sono tornata a lavorare”, ha spiegato Caterina in diretta a Vieni da Me. “Visto che il Covid-19 c’è ancora – ha aggiunto – lui ha preferito andare in un’altra casa. Se ne è andato e ci ricongiungeremo una settimana dopo la fine della trasmissione; è un po’ ipocondriaco”. Dunque attualmente la Balivo e Guido, per cercare il più possibile di non contagiarsi ed, eventualmente, non contagiare altri, stanno trascorrendo il post lockdown una lontana dall’altro.

Caterina Balivo: “Ragazzi, Maurizio Costanzo può dire tutto”

In puntata Costanzo è stato protagonista anche di uno spassoso siparietto. Appena collegatosi ci ha tenuto a fare i complimenti al marito della Balivo, autore del romanzo Diavoli che è poi diventato una serie tv Sky. “Non so se ne può parlare su Rai Uno”, ha cercato di bloccarlo Caterina. Il decano del giornalismo italiano, però, ha tranquillamente bypassato i ‘problemini’ relativi alla concorrenza con un placido: “E chi se ne frega”. “Ragazzi, Maurizio Costanzo può dire tutto”, ha concluso sorridendo la Balivo.