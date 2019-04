Vieni da me, Caterina Balivo lancia il profilo instagram di Claudio Lippi

Caterina Balivo lancia in diretta a Vieni da me il profilo instagram di Claudio Lippi

Claudio Lippi è stato il protagonista delle domande al buio di Vieni da me, nella puntata odierna di martedì 30 aprile. Con la prima domanda comparsa sul grande schermo, Caterina Balivo ha chiesto al suo ospite in che cosa è veramente imbranato. Lippi risponde che in realtà è imbranato un po’ in tutto e viene svelato anche che non sa proprio usare i social network, su cui non presente. Così la spumeggiante conduttrice campana manda in onda una foto che si sono scattati dietro le quinte, raccontando che lo ha fatto iscrivere ad Instagram. Lo scatto è stato mostrato in diretta e Caterina ha chiesto a tutto il pubblico di mettere like alla foto e, ovviamente, di seguire Claudio Lippi. Lo scatto ha ottenuto in pochi minuti più di 3mila like, giungendo a più di 7mila in poco più di mezz’ora.

Vieni da me, Claudio Lippi approda su instragam grazie a Caterina Balivo e fa il boom di like in pochi minuti

“Claudio Lippi deve diventare un uomo social”, ha affermato divertita Caterina Balivo a Vieni da me. Infatti proprio grazie alla conduttrice, Claudio Lippi è approdato su Instagram dove ha condiviso una foto con la conduttrice. Lei ha su i bucatini, mentre Lippi fa una delle sue classiche e simpaticissime espressioni di imbarazzo e inadeguatezza. Sotto lo scatto, scrive: “Guardate come sono contento: la Balivo mi fa approdare su Instagram “. Il post ha ottenuto in pochi minuti più di 7mila like e il profilo ha guadagnato più di 3mila follower. Tanti anche i commenti di follower e fan: “Claudio sei grande nella tua sensibilità e sincerità”; “Claudio Sei un’icona della TV Italiana”; “Due simpaticoni” e ancora “Claudio, vogliamo un programma presentato da te, ritorna!!!!”. (continua dopo il post)

Claudio Lippi parla della tv e ricorda Fabrizio Frizzi: “Un grande collega e un grande amico”

Il conduttore e cantante italiano, amato dal pubblico per la sua grande ironia, in questo momento non ha un programma tutto suo in tv. E così rivela che, in realtà, gli arrivano delle proposte di lavoro, ma lui non le accetta per la qualità discutibile di quest’ultime: “C’è una bella televisione e ce ne è una un po’ meno accettabile, a me propongono sempre quelle meno accettabile”, ironizza. Claudio Lippi spiega, dopo aver lanciato quella che sembra una frecciatina a Carlo Conti “a cui non si può togliere uno dei 73 programmi che fa”, che per il rispetto del suo pubblico, quindi, non si cimenta in un programma qualsiasi. Claudio Lippi ha anche dichiarato di aver avuto un grande amico nel mondo dello spettacolo e fa il nome di Fabrizio Frizzi: “Grande collega e grande amico”.