Vieni da Me, Caterina Balivo al direttore Coletta: “Vissuto momenti difficili”

Vieni da Me, Caterina Balivo al direttore Stefano Coletta: “Abbiamo vissuto momenti difficili”. Il dirigente tende una mano alla conduttrice

Caterina Balivo, con Vieni da Me (Rai Uno), sta avendo ottime soddisfazioni in termini di share e ascolti in questi giorni; soprattutto grazie al traino del Festival di Sanremo. Tuttavia, non è sempre stato tutto rosa e fiori, come lei stessa ha ricordato al neo direttore di Rai Uno Stefano Coletta, che è stato ospite della trasmissione nella puntata odierna. Coletta ha teso una mano verso Caterina, elogiandone le qualità professionali e umane. Qualcuno sui social ha visto in questi apprezzamenti un’anticamera della conferma del programma pomeridiano anche nella prossima stagione. Sarà così? Per il momento meglio godersi le dichiarazioni al miele del neo direttore.

Caterina, i complimenti in diretta del neo direttore di Rai Uno

“Ti devo fare i complimenti, perché sei molto contemporanea e sei una grande professionista. Ci tenevo a dirtelo di persona”. Queste le parole di Coletta (in collegamento da Sanremo) indirizzate a Caterina Balivo. Sono seguite altre lodi per la conduttrice che, a un certo punto, si è sfogata. Quasi una sorta di liberazione. “Le dico la verità, abbiamo vissuto momenti molto difficili”, ha dichiarato Caterina a Coletta, visibilmente sincera e senza scordarsi di rimarcare che, nonostante tutto, “Vieni da Me è una famiglia”. Insomma, al netto di ascolti, dati auditel, share e quant’altro, dietro a una redazione c’è sempre un lavoro umano e professionale. Coletta ha annuito, avendo ben compreso le parole della Balivo.

Coletta incensa la Clerici che scoppia a piangere

Nella giornata odierna, Coletta ha riservato ‘premure’ non solo per Caterina ma anche per un’altra big della Rai, Antonella Clerici. “Lei – ha spiegato il direttore in conferenza stampa (al suo fianco c’era la conduttrice) – è un personaggio fondamentale, da valorizzare e su cui puntare sempre per questa azienda. Vorrei con lei costruire nel mantenimento del suo codice, di leggerezza e profondità, un suo ritorno meno prevedibile. Mi piacerebbe perché Antonella è una donna sorprendente, che sa mettersi in gioco. È una bestemmia che Antonella Clerici non sia su Rai 1 da un anno. Merita di tornare con tutti gli onori, senza se e senza ma”. La Clerici è scoppiata in lacrime, ascoltando il direttore.