Antonella Clerici piange a Sanremo dopo le parole del direttore di Rai Uno

Antonella Clerici in lacrime in conferenza stampa prima del Festival di Sanremo

In attesa di salire sul palco dell’Ariston venerdì sera, dove sarà in coppia con Francesca Sofia Novello, Antonella Clerici ha vissuto un momento di commozione. La conduttrice Rai è scoppiata a piangere durante la conferenza stampa della serata dopo le parole del nuovo direttore di Rai Uno Stefano Coletta. Quest’ultimo ha espresso parole di stima e affetto per la conduttrice che, negli ultimi mesi, è stata tagliata fuori dai palinsesti Rai. Dopo il cambio ai vertici dell’azienda televisiva Antonellina è finalmente tornata in pista ed è pronta a nuovi progetti televisivi, a partire dalla nuova edizione di Ti lascio una canzone, il talent dedicato ai bambini.

Cosa ha detto Stefano Coletta sul ritorno in tv di Antonella Clerici

“Antonella è un personaggio fondamentale, da valorizzare e su cui puntare sempre per questa azienda. Vorrei con lei costruire nel mantenimento del suo codice, di leggerezza e profondità, un suo ritorno meno prevedibile. Mi piacerebbe perché Antonella è una donna sorprendente, che sa mettersi in gioco. È una bestemmia che Antonella Clerici non sia su Rai 1 da un anno. Merita di tornare con tutti gli onori, senza se e senza ma”, ha dichiarato Stefano Coletta durante la conferenza stampa di Sanremo 2020. “Scusate, ma queste parole mi emozionano e mi rincuorano. Ho passato un anno veramente difficile. Queste tue parole sono quello di cui avevo bisogno”, ha replicato Antonella Clerici tra le lacrime.

Cosa farà Antonella Clerici dopo il Festival di Sanremo 2020

Dopo la chiusura di Sanremo Young e l’addio a La prova del cuoco, Antonella Clerici tornerà in tv prima per una puntata di Sanremo 2020 poi per una nuova edizione di Ti lascio una canzone. La conduttrice ha poi confidato che sta valutando alcuni nuovi impegni televisivi insieme al direttore di Rai Uno.