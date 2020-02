Piero Pelù alla finale di Sanremo 2020: ruba una borsa a una signora mentre canta Il Gigante

Piero Pelù ha lasciato il segno al Festival di Sanremo 2020. Alla finale, andata in onda su Rai Uno sabato 8 febbraio, il rocker si è presentato sul palco dell’Ariston senza maglietta. Sul petto una scritta importante: “Tu sei molto di più”. Non è chiaro per chi sia questa dedica ma è probabile che sia una frase contro il femminicidio. Una battaglia contro la violenza sulle donne che Piero ha portato sul palco dell’Ariston fin dalle prime puntate quando ha aggiunto una fascia nera ai suoi completi.

Video Piero Pelù che ruba una borsa al Festival di Sanremo 2020

Ma al di là del petto nudo il meglio è arrivato successivamente, quando Pelù si è spostato tra il pubblico e con verve e grinta ha rubato la borsetta di una signora seduta in platea. Come potete vedere nel video più in basso, il cantante ha continuato a cantare con la pochette argento in mano fino alla fine dell’esibizione. Al termine della performance è stato poi Amadeus a consegnare la borsetta alla legittima proprietaria. La scena ha però divertito molto il pubblico e sicuramente resterà nella memoria di molti.

Il Festival di Sanremo 2020 per Piero Pelù è un successo

Nonostante una lunga carriera è la prima volta che Piero Pelù partecipa al Festival di Sanremo. E la sua canzone – Il Gigante – sta riscuotendo grande successo, sia tra la critica sia tra il pubblico.