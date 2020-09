Victoria e David Beckham positivi al coronavirus: “Lo hanno tenuto segreto”

David e Victoria Beckham hanno contratto il coronavirus, lo hanno combattuto e lo hanno sconfitto. A renderlo noto è il The Sun che ha spiegato in esclusiva le vicende relative all’ex Spice Girls e all’ex calciatore inglese. Fino ad ora la questione è stata tenuta privata dai diretti interessati che a quanto si apprende avrebbero preso il Covid-19 mentre erano negli Stati Uniti d’America. Nella famiglia non sarebbero stati gli unici ad aver contratto il virus che sta mettendo in ginocchio il mondo: sarebbero infatti risultati positivi al tampone anche alcuni loro parenti. Non solo: a questi ultimi si sarebbero aggiunti alcuni membri del personale della Club Internacional de Fútbol Miami, il team di calcio fondato da Beckham.

Victoria e David Beckham hanno avuto il coronavirus: dove lo hanno contratto, la quarantena e la guarigione

Sia Victoria sia David sarebbero entrati in contatto con il covid-19 mentre si trovavano a Los Angeles, dove hanno preso parte ad una festa. Dopo il party sono tornati nel Regno Unito ed è qui che avrebbero cominciato ad aver a che fare con i sintomi del virus. L’ex capitano dell’Inghilterra avrebbe iniziato a non sentirsi bene mentre la moglie avrebbe sviluppato mal di gola e febbre alta, spiega The Sun. Dopo il manifestarsi di tali sintomi, tutta la famiglia Beckham si sarebbe ritirata in quarantena per oltre due settimane come da protocollo, per evitare di trasmettere il contagio ad altre persone. Una volta trascorso l’isolamento, i membri Beckham si sarebbero ristabiliti senza particolari strascichi. Oggi godono di ottima salute e hanno ripreso regolarmente le loro attività. La trafila, secondo il tabloid inglese, sarebbe stata “tenuta segreta” per una questione di privacy.

Nozze in casa Beckham: Brooklyn sposa Nicola Peltz

Poche settimane fa Brooklyn Beckham ha informato mamma Victoria e papà David della volontà di sposare Nicola Peltz. La scelta ha trovato i genitori d’accordo tanto che si sono già attivati per dare manforte in modo concreto ai futuri sposi. Come? Pare che l’ex calciatore e la cantante abbiano deciso di donare ai due giovani una casa assai confortevole a Londra. L’annuncio relativo al matrimonio è stato fatto dai diretti interessati sui social. Inutile dire che la notizia ha subito fatto il giro del mondo.