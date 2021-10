Victoria Beckham trasformata, il viso sconvolge i fan: “Troppi lifting” (foto)

La faccia di Victoria Beckham sconvolge profondamente i fan, che commentano sui social ormai da diverse ore. La moglie di David Beckham appare in un programma televisivo, Good Morning America, con un viso che lascia un po’ tutti senza parole. La 47enne sembra avere un volto completamente stravolto dalla chirurgia estetica. Infatti, i suoi fan sono abbastanza preoccupati e la implorano di lasciar perdere i lifting, in quanto potrebbe aver superato il limite.

“Che cosa è successo alla tua faccia”, chiedono i telespettatori che l’hanno vista apparire della trasmissione televisiva. Sui social le foto della sua intervista stanno facendo particolarmente discutere: “Per favore basta, troppi lifting!”. I fan sono furiosi, ma qual è il dettaglio che lascia senza parole? Ebbene il volto di Victoria Beckham appare stravolto a causa delle labbra, troppo grosse. Apparsa nello show americano per promuovere la sua linea di cosmetici, lascia tutti sconvolti.

La star delle Spice Girls non sembra più quella di qualche tempo fa, quando già la chirurgia sembrava prendere il sopravvento. Ora pare che la situazione a Victoria sia decisamente sfuggita di mano. Con il cuore in mano, il pubblico che da sempre la segue e la sostiene le chiede di non fare più alcun trattamento riempitivo alle labbra. Molti fan si chiedono perché sia arrivata fino a questo punto.

E mentre dichiara che con David Beckham si sostengono molto a vicenda e che lui è “un papà incredibile e un marito meraviglioso”, i telespettatori sembrano non riuscire ad ascoltarla. La loro attenzione finisce solo sul suo volto. Il pubblico crede che abbia esagerato con le labbra e che questo sia un vero peccato. I fan oggi la trovano così innaturale.

“Il gioco botox/filler”, scrivono sui social, potrebbe andare bene per le foto, ma non per la vita reale. I telespettatori la trovano strana e si chiedono ora quale sia l’obbiettivo che vuole raggiungere con i lifting. Non sono solo le labbra ad attirare l’attenzione, ma anche l’intero volto “tirato indietro fino a dietro le orecchie e gli occhi di gatto allungati”.

'Please no more lip fillers': Victoria Beckham leaves fans asking 'what's happened to your face?' – Daily Mail https://t.co/WnXVjEJ1Uf pic.twitter.com/Kv9LmAu2vg — URBANTIAN™ (@URBANTIAN) October 12, 2021

E chissà, magari in questi giorni Victoria Beckham deciderà di affrontare la questione direttamente con i fan, parlando delle sue ultime scelte estetiche. Intanto, il suo matrimonio con David resta stabile. Ama davvero stare insieme a lui, dopo ben 22 anni e quattro figli. Insieme si divertono e trascorrono molto tempo come coppia.

Per quanto riguarda un suo eventuale ritorno nel gruppo delle Spice Girls, si dice contraria. Arriva, pertanto, un altro no da parte di Victoria. Sa che per lei ha rappresentato un grande successo, ma crede che i suoi tempi di cantare su un palco siano ormai il passato.