Victoria Beckham parla del ritorno delle Spice Girls: “Ecco perché non sarò in tour”

Le Spice Girls sono tornate senza Victoria Beckham: hanno litigato? Tutta la verità e le ultime news

Le Spice Girls sono tornate! Dopo i gossip degli ultimi mesi finalmente la conferma: il gruppo femminile più famoso degli anni Novanta riprenderà a cantare dal vivo. La band farà un tour in Gran Bretagna la prossima estate e chissà che non ci saranno anche tappe in giro per l’Europa. Geri, Mel B, Mel C ed Emma saliranno sul palco senza Victoria, la Posh Spice. La moglie di David Beckham ha deciso di non riprendere a cantare. Da tempo si parla di screzi con le altre colleghe, e in particolare con Melanie Brown, ma Victoria vuole semplicemente dedicarsi alla moda, da sempre la sua grande passione. Per questo, dopo l’annuncio delle Spice Girls del nuovo tour, ha diffuso un comunicato stampa.

Le parole di Victoria Beckham sulla reunion delle Spice Girls

“Stare nelle Spice Girls è stata una parte estremamente importante della mia vita e auguro alle mie ragazze tanto amore e divertimento mentre sono in tour. So che metteranno su uno spettacolo incredibile e i fan vecchi e i fan nuovi si divertiranno un mondo. A causa dei miei impegni di lavoro non posso far parte di questo spettacolo, ma sarò sempre vicina a Mel B, Mel C, Geri e Emma”, ha fatto sapere Victoria Beckham in una nota.

Victoria Beckham è ormai una stilista di successo

Dunque, Victoria Beckham ha accantonato la musica per la moda. Del resto da dieci anni a questa parte la sua attività da stilista va alla grande e la donna ha preferito continuare su questa strada. Al contrario di Emma Bunton, Melanie Brown, Melanie Chisholm e Geri Halliwell che. dopo le rispettive deludenti carriere da soliste. hanno optato per una reunion.