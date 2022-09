Ancora tensione nella famiglia Beckham. La guerra fredda tra Victoria e Nicola Peltz, la moglie del figlio Brooklyn Beckham, va avanti. Stando a quanto spifferato da una fonte molto vicina alla stilista all’HeatWorld, l’ex cantante delle Spice Girls non vedrebbe il suo primogenito dal giorno del matrimonio e sarebbe davvero arrabbiata per questa situazione. L’imprenditrice avrebbe accusato l’attrice di aver allontanato il marito dai genitori e dai fratelli, che aveva già escluso dai preparativi di nozze.

Non solo, Victoria Beckham avrebbe inoltre confidato agli amici più cari che secondo il suo pensiero Nicola Peltz avrebbe sposato Brooklyn solo per interesse e convenienza. Non a caso il matrimonio tra i due è avvenuto in maniera molto celere, la proposta di fidanzamento è arrivata pochi mesi dopo il primo incontro. I diretti interessati hanno sempre parlato di grande colpo di fulmine ma secondo mamma Victoria ci sarebbe dell’altro dietro, ovvero la voglia di fama e popolarità di Nicola.

La Peltz proviene da una delle famiglie più ricche d’America e ha iniziato a darsi da fare come attrice fin da adolescente ma il suo nome è diventato davvero noto in tutto il mondo solo grazie all’unione con il figlio di David e Victoria Beckham. Pertanto l’ex artista sarebbe convinta che la ragazza abbia fatto di tutto per farsi sposare per un proprio tornaconto personale. Anche perché, stando a quanto sosterebbe Victoria, il comportamento di Nicola sarebbe cambiato molto dopo il grande giorno.

L’insider ha rivelato:

“Vic dice che Nicola non è più la ragazza adorabile che hanno conosciuto i primi tempi. Nicola non era molto famosa prima di incontrare Brooklyn. Certo, è sempre stata ricca, ma era un’attrice con all’attivo solo piccoli film. Da quando ha sposato un Beckham la sua fama è arrivata alle stelle. Questo è il peggior incubo di Vic, vedere qualcuno che sfrutta il suo nome e fa a pezzi la sua famiglia”

L’amico di Victoria Beckham ha aggiunto:

“I Beckham sono sempre stati molto protettivi nei confronti dei loro figli. Brooklyn ha sempre avuto ragazze che gli stavano addosso perché in cerca di fama. Quando è arrivata Nicola sembrava tutto perfetto. Vic e David sapevano che suo padre era un miliardario, quindi erano sicuri del fatto che non fosse in cerca di ricchezza. Inoltre sembrava davvero desiderosa di voler far parte della famiglia. Ora invece sembra più affamata che mai di fama e popolarità”

Al momento nessuna reazione è arrivata da parte di Nicola Peltz che però in un’intervista di questa estate non ha nascosto di avere qualche problemino con la suocera che, a suo dire, non sarebbe riuscita neppure a realizzare in tempo il suo abito da sposa.

Chi è Nicola Peltz

Nicola Peltz è un’attrice e modella, figlia dell’uomo d’affari miliardario Nelson Peltz e della terza moglie, l’indossatrice Claudia Heffner. Ha una famiglia numerosa: una sorella e quattro fratelli più grandi di lei e due più piccoli. Tra questi Will, pure lui attore.

Da adolescente, nel 2006, Nicola ha debuttato nel film di Natale del 2006 Deck the Halls, ma è solo più avanti che la giovane si è fatta conoscere dal grande pubblico grazie ai ruoli interpretati prima nella serie tv Bates Motel (dal 2013 al 2015) e poi nel film Transformers: Age of Extinction del 2014.

Nicola Peltz e Brooklyn Beckham, primogenito di David e Victoria, si sono conosciuti e innamorati nel 2019. La proposta di matrimonio è arrivata pochi mesi dopo ma il grande giorno è stato rinviato più volte a causa della pandemia. L’evento è stato celebrato nella primavera 2022 nella villa di Palm Beach di proprietà della famiglia della sposa.