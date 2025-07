Vicini di casa di Stefano De Martino: “Feste sfrenate, cosa succede e che divieto vige”

Non baderebbe a spese e coccolerebbe i suoi ospiti, tra cui diverse “ragazze statuarie”, non facendo mancare nulla. Il magazine Oggi, a proposito dell’estate di Stefano De Martino, il golden boy di ‘Mamma Rai’, parla di “feste sfrenate”. Il conduttore campano si starebbe godendo le vacanze estive nella sua villa da 2 milioni di euro situata sulla collina di Posillipo, una delle zone più esclusive di Napoli. Qui avrebbe organizzato il suo “quartier generale” per trascorre i mesi più caldi dell’anno.

Su Oggi, nella rubrica ‘I buoni, i belli, i cattivi’, viene spiegato dal giornalista Alberto Dandolo che l’ex marito di Belen Rodriguez darebbe party “memorabili e riservatissimi a bordo piscina” nel lussureggiante giardino della sua villa “a prova di paparazzi”. La gente però mormora e chi abita in zona avrebbe spifferato che le festicciole organizzate da De Martino si protraggono fino alle ore piccole. Non solo: nella lussuosa abitazione ci sarebbe un costante via via di amici della “Napoli bene e di ragazze statuarie”.

I vicini di casa, assicurano che il conduttore di Affari Tuoi è generosissimo. Altrimenti detto non baderebbe a spese per intrattenere e per far sentire a proprio agio i suoi ospiti. Parola d’ordine divertimento, a patto che venga rispettata una regola ferrea. ‘Stefanuzzo’, a coloro che vengono ospitati nella sua dimora, avrebbe imposto un solo divieto: “È severamente vietato postare sui social foto e video delle serate”. De Martino avrebbe preso tale ‘misura’ per tutelare la propria privacy. E pure il proprio lavoro.

Si sussurra infatti che i vertici Rai avrebbero palesato dei malumori in tempi non sospetti nel vedere uno dei suoi volti di punta sempre al centro del gossip nostrano. In particolare, la dirigenza di Viale Mazzini auspicherebbe che De Martino sparisse dai radar della cronaca rosa o che, per lo meno, non ci finisse dentro così spesso. Lui starebbe facendo di tutto per seminare i paparazzi e per far terminare la propria vita privata nell’oblio. A quanto pare, però, su tale fronte ci sarebbe ancora da lavorare. La gente continua a mormorare, i fotografi continuano a scattare e ‘Stefanuzzo’ continua a essere uno dei vip più chiacchierati del Bel Paese. La popolarità, ogni tanto, chiede il conto.