Signorini: “Vip? Chi è la mia sola amica e come capii che De Martino è intelligente”

Alfonso Signorini in vena di confidenze. Il popolare conduttore del Grande Fratello, per anni alla guida di Chi Magazine, proprio attraverso le pagine della famosa rivista ha raccontato una serie di aneddoti riguardanti alcune persone del mondo dello spettacolo. In particolare ha rivelato chi è l’unica amica che ha tra i vip, vale a dire Maria De Filippi, e una storia alquanto interessante che dice molto su chi sia Stefano De Martino. A proposito di quest’ultimo, ha narrato di quando anni fa Mondadori gli chiese di convincere l’allora marito di Belen Rodriguez a fare un libro sulla sua vita, ricevendo un secco no.

Quando Stefano De Martino stregò Alfonso Signorini con la risposta sui libri

Signorini ha prima tessuto le lodi del timoniere di Affari Tuoi, sottolineando che a suo avviso è bravissimo alla conduzione. Poi ha evidenziato che De Martino è un grande professionista e che sul lavoro è ossessionato dai dettagli, qualità imprescindibile per chi vuole emergere e fare meglio di tutti gli altri. Spazio poi all’aneddoto riguardante il libro. “Io ho avuto modo di capire quanto fosse intelligente, non tanto quando stava con Belen, ma dopo. Ed ho scoperto che è davvero acuto”, ha rivelato Signorini.

Che cosa è successo? Come è andata la storia del libro mai scritto? Signorini, imbeccato da Mondadori Libri, chiese all’ex allievo di Maria De Filippi di mettere nero su bianco per le librerie la sua storia. La risposta che diede De Martino fu da dieci e lode:

“Un po’ di tempo fa mi ha chiamato Mondadori Libri e mi ha detto: “Alfonso, per piacere, dato che sappiamo che sei molto amico di Stefano, cerca di convincerlo a fare un libro per noi”. Allora ho telefonato a Stefano e gli ho chiesto: “Senti, ti andrebbe di scrivere un libro per Mondadori?”. Lui mi ha risposto: “No”. Ma poi ha aggiunto: “Alfò, ma io libri li devo leggere, non li devo scrivere”. Una risposta di grande maturità e saggezza. Questo è Stefano De Martino”.

L’amica Maria De Filippi

Signorini ha raccontato anche di avere un grande rapporto di amicizia con Maria De Filippi, l’unica persona con cui ha un legame forte all’interno del mondo dello spettacolo. “Usciamo insieme, ci frequentiamo fuori dagli studi. Anche se, poi, ci sono pro e contro di un rapporto così bello. Nel senso che proprio stamattina alle 7.45 mi ha buttato giù dal letto per raccontarmi una cosa”, ha rivelato il giornalista e conduttore.

Signorini ha descritto ‘Queen Mary’ come un “genio”. E non solo per i risultati che ottiene facendo tv che sono sotto gli occhi di tutti. Il giornalista ha spiegato che la collega pavese ha una “carica umana straordinaria” e che è un esempio positivo per tutti coloro che hanno la fortuna di conoscerla o di lavorare con lei: “Si educa con l’esempio, non dando ordini. Poi, sapete, lei è anche una che si sente con De Martino, che gioca a burraco con Filippo Bisciglia e trasmette anche a loro uno stile di vita semplice che l’altro, poi, la gente assimila”.

Il giornalista ha infine spiegato che ovviamente Maria è una “privilegiata”, ma, nonostante ciò, conosce perfettamente i gusti delle persone comuni, la cosiddetta “pancia del Paese”. Ed avendo bene presente ciò, riesce a confezionare programmi che hanno un largo seguito. Inoltre ha delle intuizioni geniali. Un esempio? “L’idea di mettere i sottotitoli a Temptation Island è un colpo di genio. Maurizio Costanzo per lei è stato una grande scuola, intendiamoci. Però c’è anche il suo mondo, il mondo del pavese, la madre severa che la portava a guardare al di fuori, con curiosità”.