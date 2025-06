Affari Tuoi, prima stagione di De Martino: svelato totale delle vincite

E’ da poco terminata l’ultima edizione di Affari Tuoi, la prima con Stefano Martino alla conduzione. Nel corso dell’anno sono state numerose le vincite e, così come riportato da Lollo Magazine e Novella 2000, nelle ultime ore il giornalista Ruben Trasatti avrebbe pubblicato i dati ufficiali relativi alle vincite della stagione su X (ex Twitter). Scopriamo a quanto ammonta il montepremi complessivo.

Svelata la vincita complessiva dell’ultima stagione di Affari Tuoi

La prima stagione di Affari Tuoi condotta da Stefano Di Martino è iniziata il 7 settembre 2024 e si è conclusa un giorno fa. La nuova conduzione è stata apprezzata dal pubblico grazie alla simpatia e alla verve di De Martino, degno successore del precedente Amadeus. Nel corso dell’anno sono stati numerosi i concorrenti che hanno portato a casa un premio importante. Nelle ultime ore, così come riportato da Lollo Magazine e Novella 2000, Ruben Trasatti, un giornalista di TeleSette avrebbe rivelato su X (ex Twitter) la somma totale delle vincite della stagione 2024/2025 del game show di Rai 1.

Stando a quanto riportato sul web, sarebbero stati vinti complessivamente 8.267.547 euro in gettoni d’oro. La media per ciascuna puntata corrisponderebbe a 31.555 euro. Le puntate sono state in tutto 260 più 2 speciali. Secondo i dati, quindi, la prima edizione condotta da Stefano De Martino sarebbe stata particolarmente fortunata. La stagione si è conclusa ieri con la partita di Vanessa, concorrente del Molise, che ha vinto 35.ooo euro accettando l’offerta da parte del dottore. Il gioco tornerà nell’access prime time su Rai 1 il prossimo settembre. Alla conduzione ci sarà sempre De Martino, così come confermato durante la presentazione dei palinsesti Rai avvenuta qualche giorno fa.

Sul web sono stati numerosi i fan del programma che hanno commentato la chiusura dello stesso. In molti non vedono l’ora che riparta a settembre con la nuova stagione, sentendo già la mancanza del game show entrato nelle case degli italiani dal 2003. Prima di Stefano De Martino, il famoso “gioco dei pacchi” è stato condotto da altri presentatori. Il primo è stato Paolo Bonolis, seguito da Pupo, Antonella Clerici, Flavio Insinna, Max Giusti, Carlo Conti ed Amadeus.