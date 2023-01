Vestiti Maria De Filippi in tv: il dettaglio che fa arrabbiare qualcuno

Occhi puntati sul look di Maria De Filippi sul piccolo schermo. Chi non si perde neppure una puntata di Amici, C’è posta per te o Tu si que vales, sa bene che la moglie di Maurizio Costanzo ama il lusso. I capi che sceglie di indossare sono sempre molto costosi e riescono a mettere ben in risalto la sua figura tonica e longilinea. A volte romantica, altre volte più rock o minimal: la 61enne adora da sempre giocare con la moda.

Nelle ultime stagioni televisive Queen Mary, come la chiamano i suoi più fedeli sostenitori, ha puntato soprattutto su Louis Vuitton, Yves Saint Laurent e Alexander McQueen. Tre brand stranieri che hanno fatto la storia del costume – francesi i primi, inglese il secondo – che hanno però fatto storcere il naso a qualcuno.

Più di un fan si è infatti lamentato di questa scelta di Maria De Filippi, bocciando la sua decisione di non indossare mai in televisione capi made in Italy. Molti telespettatori hanno chiesto alla bionda presentatrice di optare più per aziende italiane che per quelle straniere. La diretta interessata seguirà il consiglio?

Maria De Filippi è appassionata di moda e sceglie gli outfit da sfoggiare in tv con l’aiuto della sua stylist personale nonché amica: Anahi Ricca. Quest’ultima è conosciuta dal grande pubblico per le varie incursioni nel programma Uomini e Donne, dove si occupa di aiutare dame e cavalieri ma pure tronisti e corteggiatori con le varie sfilate in studio.

Come si mantiene in forma Maria De Filippi

Maria De Filippi è da sempre una grande sportiva, da bambina ha praticato molto sport perché era iperattiva. Tra le sue attività preferite oggi ci sono il crossfit e il tennis. È poi molto attenta a tavola. Non segue una dieta particolare ma si limita ad un regime alimentare sano e corretto: non mangia mai pane ed evita la pasta tutti i giorni. Inoltre non consuma mai dolci e alcolici perché non le piacciono particolarmente e questo l’aiuta parecchio.