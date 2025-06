Vertici Rai contro Stefano De Martino: “Dev’essere più ‘pulito'”. Retroscena

Sta con Gilda Ambrosio. Anzi no, è stato avvistato con Caroline Tronelli, però si sussurra che abbia anche un flirt con l’ex tronista Angela Nasti: Stefano De Martino, negli ultimi giorni, è tornato prepotentemente al centro del gossip italiano. Dulcis in fundo, è tornata a parlare di lui anche l’ex moglie Belen Rodriguez, definendolo “furbo” e, senza troppo girarci attorno, sostenendo che abbia preferito la carriera al ‘sacrificio’ della famiglia. Tutte voci che, rivela Dagospia, avrebbero creato dei malumori ai piani alti Rai. La dirigenza non sarebbe affatto contenta di vedere uno dei suoi volti di punta un giorno sì e l’altro pure riempire le pagine della cronaca rosa nostrana.

Rai infastidita con Stefano De Martino

Secondo quanto scrive il giornalista Giuseppe Candela su ‘Dago’, l’overdose di gossip che ha travolto il conduttore di Affari Tuoi avrebbe infastidito i vertici di Viale Mazzini. Da settimane De Martino viene chiacchierato per flirt veri o presunti. Oltre a quelli già citati c’è anche chi ha sussurrato di un legame speciale con la moglie di Raoul Bova, Rocìo Munoz Morales. Con quest’ultima nulla di confermato e nessuna prova. Insomma, niente pistola fumante. Ma il punto è un altro e riguarda l’immagine della Rai. I dirigenti non digeriscono proprio il chiacchiericcio, al di là che sia vero o falso.

“Il conduttore può fare quello che vuole nella sua vita privata ma chi vuole essere un volto di punta del servizio pubblico deve avere immagine mediatica più pulita e familiare”, questo il ragionamento dalle parti della tv pubblica riportato da Candela. De Martino, nei mesi scorsi, era riuscito a far calare il silenzio sulle sue faccende private. Poi qualche settimana fa si è ritrovato catapultato di nuovo al centro del gossip.

Quando il Napoli ha vinto lo scudetto è stato sorpreso a videochiamare Angela Nasti, con la quale si sussurrava da tempo che ci fosse una liaison. Poi la paparazzata con Caroline Tronelli e quella con Gilda Ambrosio. Va ricordato che l’aitante campano si dichiara single e, quindi, non ha alcunché da rimproverarsi, così come eventualmente non hanno alcunché da rimproverarsi le donne che frequenta. In Rai, però, c’è un codice non scritto da rispettare. Ed è qui che casca l’asino. Stefanuzzo è bene che corra ai ripari e che trovi metodi più efficaci per far sì che le sue frequentazioni restino nell’ombra.