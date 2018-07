Veronica Satti incontra finalmente il padre Bobby Solo dopo il GF

Veronica Satti: l’incontro tanto atteso con il padre Bobby Solo

Veronica Satti è una ex concorrente del Grande Fratello. La Satti è entrata nella casa più spiata d’Italia con il fine ultimo di potersi riavvicinare con il padre: il cantante Bobby Solo. E proprio grazie al reality show di Canale 5 condotto da Barbara d’Urso, Veronica Satti è riuscita a realizzare il suo sogno. Durante una puntata del Grande Fratello, Bobby Solo ha fatto una sorpresa alla figlia con l’intenzione di legare un rapporto. Dalla fine del reality i fan attendono il ricongiungimento dei due che finalmente è avvenuto. Veronica Satti ha incontrato suo padre Bobby Solo!

Veronica Satti: la foto con il padre dopo l’incontro

Solo pochi giorni fa abbiamo raccontato che Veronica Satti e Bobby Solo non erano ancora riusciti a incontrarsi. Il cantante era impegnato in America e per questo il tanto atteso ritrovo è stato rimandato ancora una volta. Adesso, finalmente, Veronica Satti e Bobby Solo si sono visti. Proprio la Satti ha pubblicato la foto mentre bacia sulla guancia il padre in una storia sul suo profilo Instagram per aggiornare anche i suoi tanti follower che l’hanno sostenuta nel suo percorso nella casa del Grande Fratello. “Finalmente insieme“ ha scritto Veronica Satti nella foto scattata insieme al padre Bobby Solo.

Veronica Satti e Bobby Solo non erano soli: ecco chi c’era con loro

Non erano però soli però durante l’incontro tanto atteso. Insieme a Veronica Satti e Bobby Solo c’erano anche Tracy, la moglie del cantante e il loro bambino.