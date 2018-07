Veronica Satti racconta: dopo il GF? Con papà Bobby Solo nè visti né sentiti

Veronica Satti e Bobby Solo, dopo il riavvicinamento al GF nessun incontro: lei e il padre non si sono nemmeno sentiti a telefono

Veronica Satti, come molti sanno, al Grande Fratello quest’anno ha deciso di partecipare anche e soprattutto per tentare di riallacciare i rapporti con il padre Bobby Solo. Un’esperienza la sua che, alla fine, si è conclusa con un lieto fine. Grazie all’intercessione di Barbara d’Urso, infatti, il padre le ha fatto sapere in diretta televisiva che sarebbe stato pronto ad accoglierla ancora una volta nella sua vita. Per l’occasione, inoltre, le aveva dedicato anche una canzone. Tutto questo, ovviamente, faceva pensare che i due avrebbero subito recuperato il tempo perso in questi anni dopo l’uscita di Veronica dal GF… ma così non è stato.

Veronica Satti e Bobby Solo non si sono ancora incontrati dopo il Grande Fratello: “Dopo quindici anni un mese in più non cambia niente”

Stando alle ultime dichiarazioni, Veronica Satti e Bobby Solo non si sono ancora né visti né sentiti a telefono dopo il Grande Fratello. È una Veronica tranquilla e per niente avvelenata dal risentimento quella che però oggi ha preso parola a Radio Radio. Intervistata da Giada Di Miceli durante la trasmissione radiofonica Non Succederà più, infatti, l’ex concorrente del GF, in merito ai rapporti con Bobby Solo fuori dalla Casa, ha detto: “Noi ancora non siamo riusciti a vederci però lui mi ha inviato la canzone che mi dedicato”. Il motivo? “Abbiamo avuto degli impegni, lui è stato in America, dopo quindici anni un mese in più non cambia”.

Veronica Satti e Bobby Solo non sono in contatto dopo il GF, lei spiega: “Queste convenzioni non fanno per noi”

Le dichiarazioni di Veronica Satti, oggi, hanno anche spinto la conduttrice della trasmissione a chiedere maggiori spiegazioni su questo strano silenzio tra lei e il padre. La Di Miceli, infatti, un po’ stupita alla figlia di Bobby Solo ha chiesto: “Ma scusa papà non ti ha mai chiamato? Non vi siete mai sentiti da quando sei uscita?”. Due domande queste a cui sono seguite rispettivamente due risposte negative. “Queste convenzioni non fanno per noi, preferisco vederlo dopo quindici anni che avere la chiamata del papà” ha raccontato la Satti “Ma So che c’è, lui c’è io lo so”.