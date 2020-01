Veronica Satti, dettagli su Luigi Favoloso: sim libanese e messaggi spuntati

Veronica Satti, emergono nuovi dettagli sulla scomparsa di Luigi Favoloso: la sim libanese e i messaggi spuntati con l’amica ex gieffina

Emergono nuovi dettagli sulla misteriosa sparizione di Luigi Favoloso. Ad aggiungerli è stata Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo amica dell’ex gieffino con cui ha condiviso l’esperienza nel reality di Canale 5. Veronica è intervenuta a Pomeriggio 5. Nel salotto di Barbara d’Urso, presente (in collegamento) anche Loredana, la madre di Favoloso. Ma procediamo con ordine: un giornalista del programma Mediaset ha raccolto delle segnalazioni di alcuni utenti che avrebbero dichiarato di essere stati raggirati sul web da Luigi. Opportuno però precisare che per ora non ci sono denunce sulla questione. Quindi tutto resta nel campo delle congetture. La stessa d’Urso e lo stesso giornalista hanno consigliato di prendere tutto con le pinze per il momento. Più concreta invece la testimonianza di Veronica che ha parlato di una sim libanese…

La versione di Veronica Satti

“Faccio una breve ricostruzione. I primi di novembre mi chiama Luigi e mi dice che ha litigato con Nina. ‘Dove sei, dove non sei…’, mi chiede. Io ero qui a Pomeriggio 5 e gli dico che stavo tornando a Genova”, narra Veronica che aggiunge: “Mi aveva fatto capire che non aveva soldi. Io gli ho detto se aveva bisogno di una mano. Lui era fuori casa. ‘Se vuoi venire da me, non c’è nessun problema’, gli faccio sapere. Poi mi ha mandato un messaggio: ‘Tutto ok, nessun problema’”. Tutto risolto? Non proprio. “Mi sono tranquillizzata – prosegue la Satti – e io sono partita per gli Stati Uniti. Mi ha fatto gli auguri, con un messaggio strano visto che di solito non ci mandiamo messaggi strani. Tipo: ‘Ricordati che ti voglio bene…'”. Al rientro dagli Usa Veronica viene contattata dalla madre di Favoloso…

Satti e Favoloso: “Il telefono dava libero quando l’ho chiamato”

“E poi mi scrive Loredana, la mamma, dicendomi che Luigi era sparito”. La donna conferma. Poi arriva il retroscena sulla sim libanese. La figlia di Bobby Solo: “Cerco di contattarlo e ieri mi esce sul cellulare che Luigi ha cambiato Sim”. Barbara d’Urso controlla e conferma, Veronica posegue: “Gli scrivo torna a casa…”. Favoloso però non risponde eppure visualizza i messaggi come appare chiaro dalle spunte. C’è di più. “Il telefono dava libero quando l’ho chiamato”, aggiunge la Satti che precisa: “Io so che ha una scheda libanese, perché lui facendo molti viaggi in Libano…. Immagino sia quella scheda. Anche nella Casa del GF me lo aveva detto che andava spesso in Libano”. Barbara precisa che ciò non vuol dire che sia in Libano. La madre Loredana afferma di non sapere nulla di quella sim. Il mistero si fa ancora più fitto.