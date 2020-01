Nina Moric prende le distanze dopo la scomparsa di Luigi Favoloso: la madre parla a Storie Italiane

Loredana Fiorentino è tornata a Storie Italiane per parlare della scomparsa di Luigi Mario Favoloso. L’ex concorrente del Grande Fratello 2018 è sparito nel nulla dallo scorso 29 dicembre e la madre ha deciso di denunciare il tutto alle forze dell’ordine. Nessuno sa dove si trova l’imprenditore e modello napoletano, è noto solo che nelle scorse settimane ha avuto un forte litigio con Nina Moric, con la quale ha vissuto una tormentata relazione per anni. L’ex moglie di Fabrizio Corona – che ha chiarito di non avere nulla a che fare con la scomparsa di Luigi Mario – ha chiesto pubblicamente, tramite il suo avvocato, di non essere più associata a questa vicenda. Una scelta che ha mandato su tutte le furie Loredana, giorno dopo giorno più che mai preoccupata per il figlio 32enne, con il quale ha sempre avuto un ottimo rapporto.

Le ultime parole di Nina Moric e la reazione della madre di Luigi Favoloso

“Una cosa ridicola: dopo cinque anni insieme come si fa a non nominarla? Non si può non menzionarla”, ha dichiarato Loredana Fiorentino a Storie Italiane. Già nella precedente puntata del programma di Eleonora Daniele la madre di Luigi Mario Favoloso aveva avuto qualcosa da ridire sul comportamento di Nina Moric, che ora ha preso ufficialmente le distanze dalla faccenda. “Marachelle così Luigi Mario non le ha mai fatte. Per questo sono preoccupata. Le forze dell’ordine non mi hanno detto ancora nulla, anzi sono loro che a volte chiedono a me per sapere se ci sono delle novità”, ha confidato la madre di Favoloso.

La madre di Luigi Mario Favoloso: “La denuncia è vera, nessun fake”

Loredana Fiorentino ha poi assicurato che non c’è nulla di costruito in questo caso. “La denuncia è vera, lui a casa non c’è. Quando andava da qualche parte o faceva qualcosa mi avvisava sempre, dal 29 dicembre è scomparso”, ha ammesso la donna.