Luigi Favoloso è scomparso: la madre a Storie Italiane attacca Nina Moric

Cosa è successo a Luigi Mario Favoloso: la madre racconta tutto a Storie Italiane di Eleonora Daniele

Ore di preoccupazione per Luigi Mario Favoloso. L’ex concorrente del Grande Fratello di Barbara d’Urso è scomparso dallo scorso 29 dicembre. Da quella data né i parenti né gli amici hanno avuto notizie del napoletano, noto alle cronache rosa per la sua tormentata relazione con Nina Moric. Il 32enne non si è fatto vivo con nessuno neppure lo scorso 1 gennaio, giorno del suo compleanno. A lanciare l’allarme è stata Loredana Fiorentino, la madre di Luigi Mario, che ha lanciato un appello a Storie Italiane di Eleonora Daniele. La donna, piuttosto provata dalla vicenda, ha ammesso che tra il figlio e Nina c’è stato un recente litigio, poco prima di Natale, che è stato piuttosto forte. Ma le ultime parole della Moric su Instagram non sono piaciute a Loredana, che ha sempre avuto un ottimo rapporto con Favoloso.

La madre di Luigi Mario Favoloso non ha approvato il post di Nina Moric

“Volevo ricordarvi che l’amore è rimanere e non sparire (apposta) e fare preoccupare i suoi cari con lo scopo di vedere se uno ci tiene. Per me questo si chiama egoismo”, ha scritto Nina Moric su Instagram, lasciando intuire che la scomparsa di Luigi Mario Favoloso sia stata architettata dal diretto interessato per richiamare la sua attenzione. “Ho paura che sia successo qualcosa. Non mi interessa quello che pensa Nina. Questi pettegolezzi che fa non mi interessano. Se fosse stato come dice lei Luigi me l’avrebbe detto”, ha dichiarato a Storie Italiane Loredana Fiorentino, che ha sporto regolare denuncia per la scomparsa del figlio. “Nell’ultimo periodo Luigi era angosciato. Il 26 dicembre abbiamo passato tutta la giornata a casa, a guardare la tv, senza uscire. Non importa dove sia, spero stia bene. Voglio sapere questo”, ha aggiunto la signora. Che ha poi lanciato un appello: “Luigi torna a casa, facci avere tue notizie, ti voglio bene”.

Luigi Favoloso è scomparso da dieci giorni, famiglia e amici in ansia

A lanciare la notizia su Luigi Favoloso è stato un suo amico, il paparazzo Alex Fiumara: “Da circa 10 giorni è scomparso da casa Luigi Mario Favoloso, ex fidanzato della modella Nina Moric e partecipante del Grande Fratello 2018. La scomparsa secondo la denuncia formalizzata dalla mamma Loredana Fiorentino con cui sono in contatto telefonico risalirebbe al 29 /12 /2019 da Torre Del Greco ( Napoli). Si è allontanato senza documenti, senza auto e senza effetti personali. Condividete più possibile perché la famiglia è in comprensibile angoscia, idem i suoi amici me compreso”.