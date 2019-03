Veronica Pivetti a Verissimo: “La depressione è una malattia che va curata”

Verissimo: Veronica Pivetti ha sofferto di depressione

Prima volta a Verissimo per Veronica Pivetti. La famosa attrice ha parlato a lungo della depressione, malattia che le ha cambiato la vita. Perché la depressione è una malattia e non uno stato d’animo, come sottolineato dalla Pivetti nel salotto di Silvia Toffanin. “Come qualsiasi altra malattia va trattata e curata”, ha puntualizzato la sorella di Irene Pivetti. “Sono stata in cura, ho preso psicofarmaci, non bisogna avere paura di avere paura di chiedere aiuto, mi hanno aiutato, ma è stato un percorso molto complicato”, ha confidato Veronica. “Ero sul set del Maresciallo Rocca, piangevo in continuazione, i primi 3 anni sono stata tanto male, anche se il lavoro mi ha salvato perché mi ha dato l’obbligo di lavarmi, vestirmi e alzarmi dal letto. Quando sei depresso non ami te stesso e non hai cura di te, ma ho avuto vicino una persona che mi ha molto sostenuto”, ha ricordato.

Veronica Pivetti depressa sul set del Maresciallo Rocca

“È importante avere persone che capiscono come stai, perché la depressione spesso viene considerata uno stato d’animo, ma non lo è, è una malattia. Quando ti rompi un braccio vai da un medico a curarti, quando ti rompi dentro devi fare la stessa cosa. Io sono arrivata a pensare che se fossi morta non sarebbe stato importante”, ha aggiunto.

Veronica Pivetti conquista tutti a Verissimo

Le dichiarazioni di Veronica Pivetti a Verissimo hanno conquistato il pubblico. I telespettatori hanno condiviso sui social network parole di elogio per l’attrice. “Veronica Pivetti a Verissimo meglio di tanti spot contro la depressione : lucida, consapevole , con una padronanza e una chiarezza di esposizione esemplari. Grazie per la testimonianza”, ha scritto qualcuno su Twitter.