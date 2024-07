Veronica Peparini, foto prima e dopo la gravidanza: “Un’aliena”

Veronica Peparini, a 53 anni e dopo aver partorito due gemelle quattro mesi fa, è uno splendore. L’ex professoressa di Amici di Maria De Filippi, attraverso un post pubblicato su Instagram, ha mostrato due foto; in una la si vede con il pancione al termine della gravidanza, nell’altra come è oggi. La coreografa ha un fisico invidiabile. Qual è il suo segreto? Condurre una vita sana e praticare parecchio sport, come lei stessa ha spiegato ai suoi followers che, non appena hanno adocchiato gli scatti, hanno fatto piovere una cascata di commenti di lode e apprezzamento.

“Prima, dopo… per loro (le gemelle, ndr)”. Così ha esordito la Peparini che ha poi aggiunto: “Non è facile sentirsi bene con il proprio corpo dopo una gravidanza, con la stanchezza, il lavoro, la vita. Però poi le guardi e tutto svanisce! Io mi impegno oltre ad essere una buona mamma anche a mantenere una forma fisica che mi faccia sentire bene con me stessa. E come Donna ho sempre amato lo sport , e questo vale a tutte le età e per tutte le mamme e non mamme!”.

Come poc’anzi accennato, il post è stato salutato con un profluvio di complimenti. “Sei un’aliena”, ha chiosato una donna. Subito le ha fatto eco un’altra: “Tu non sei umana”. Quindi chi ha sostenuto che la coreografa dimostri oltre vent’anni in meno rispetto a quelli che ha: “Sembri una 30enne”. Altri commenti a caldo di ammirazione: “Sei il top”, “Meravigliosa”, “Sei fortissima”, “Una forza della natura come te non si deve fare problemi di nessun genere”, etc etc.

La gravidanza e la gioia del compagno Andreas Muller

Veronica e il suo compagno Andreas Muller hanno accolte le due gemelline, chiamate Ginevra e Penelope, lo scorso 18 marzo. La Peparini ha in tutto quattro figli (due li ha avuti durante il matrimonio con Fabrizio Prolli: Daniele, 14 anni, e Olivia 10). Il danzatore è invece diventato papà per la prima volta proprio con le due gemelle ed è al settimo cielo. In diverse interviste ha manifestato quanto desiderasse diventare genitore e quanto sia radioso ora che lo è.

Nel corso della dolce attesa c’è stato un problema. Andreas e Veronica hanno scoperto che era in corso una gravidanza gemellare monocoriale biamgnotiche, situazione che può anche far si che avvenga la cosiddetta trasfusione feto fetale, con uno dei due piccoli che funge da donatore, l’altro da ricevente. Una dinamica che può far scaturire diverse problematiche. Fortunatamente, grazie a un attento monitoraggio e intervento medico, tutto è filato liscio e non ci sono state complicazioni gravi.

Per quel che riguarda l’ex marito della coreografa, di recente ha fatto sapere di avere conosciuto le due gemelline, specificando che sono “dolcissime” e lasciando intendere di avere un rapporto buono con l’ex moglie