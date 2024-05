Ex marito Veronica Peparini: commento sulle gemelle dell’ex moglie

Lo scorso marzo Veronica Peparini ha dato alla luce le sue due gemelle, Penelope e Ginevra, rendendo padre per la prima volta il compagno Andreas Muller. Lei invece era già mamma. Ha infatti avuto due figli, Daniele e Olivia, anche dal precedente matrimonio con Fabrizio Prolli. Al pari dell’ex moglie, quest’ultimo è un coreografo e danzatore. Nelle scorse ore, rispondendo ad alcune domande che dei fan gli hanno rivolto su Instagram, ha parlato per la prima volta dei due frutti d’amore avuti di recente dalla Peparini. Inoltre si è candidato ad entrare nei cast dei professionisti di Ballando con le Stelle e Amici di Maria De Filippi. A proposito del talent di Canale Cinque, ha pure lanciato una stoccata ad alcuni prof.

Quando a Prolli è stato chiesto se abbia conosciute le gemelle Penelope e Ginevra, è arrivata la seguente risposta: “Sì, le ho conosciute e sono dolcissime”. Si intuisce chiaramente che il coreografo è contento per la nuova maternità dell’ex moglie. D’altra parte già in passato aveva spiegato che si possono mantenere ottimi rapporti anche nelle famiglie allargate. Concetto ribadito poco fa: “Penso che l’amore abbia milioni di forme e possa convivere in milioni di modi”.

Spazio poi ai progetti professionali. Un utente ha chiesto cosa ci sia di vero nella voce che circola in merito a un suo possibile approdo ad Amici nel ruolo di professore. Prolli ha spiegato che anche a lui è arrivata all’orecchio l’indiscrezione, ma che in realtà nessuno lo ha contattato dal programma. Ciò detto, se Maria De Filippi dovesse chiamare, risponderebbe presente: “Sarebbe davvero bello, ci andrei subito. Avrei tanto da dire… a qualche professore”. Evidente la stoccata, meno evidente il destinatario. A chi avrebbe tanto da dire? Ad Alessandra Celentano? O a Raimondo Todaro? Oppure ad Emanuel Lo?

Prolli, sempre stuzzicato dai fan, ha anche rivelato che andrebbe di corsa a Ballando con le Stelle, storico programma del sabato sera di Rai Uno timonato da Milly Carlucci. “Ci andrei di corsa. Mi propongo ufficialmente, è un programma che adoro”. Chissà se la conduttrice di Sulmona prenderà in considerazione la candidatura del coreografo che in Rai è di casa, avendo lavorato con Fiorello a VivaRai2! Dall’anno prossimo, però, niente più sveglia all’alba. Lo showman siciliano ha deciso di non tornare più in onda con il programma mattutino.