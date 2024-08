Veronica Peparini, fisico da mamma, hater: “Peccato, meglio prima”

Tutti bene o male conosciamo la storia della volpe invidiosa che non riusciva ad arrivare all’uva e allora diceva che era acerba. Basta aprire i social e di volpi se ne trovano a centinaia, haters pronti a sparare insulti davanti alla vita degli altri. Ultimamente la coppia formata da Veronica Peparini e Andreas Muller è continuamente bersaglio di attacchi indecenti. L’ultimo sul fisico della coreografa e neomamma.

I due ballerini stanno vivendo la felicità della famiglia che hanno formato: dopo la ricerca della gravidanza e la complessa attesa che aveva fatto preoccupare tanti, sono arrivate le gemelline Ginevra e Penelope. Uno penserebbe che davanti alla gioia di due neogenitori e alla nascita di due nuove vite, i leoni da tastiera non abbiano nulla da dire, magari! Poco tempo fa vi abbiamo raccontato dello sfogo di Andreas Muller, dopo che sui social sotto le foto delle due piccole era pieno di offese tremende. A questo giro invece è Veronica a essere bersaglio dell’odio social, sotto ogni foto e video che la ritraggono insieme alla sua famiglia è pieno di insulti. Ma cosa salta in testa alla gente?

Veronica Peparini: mamma felice ma per gli hater si è fatta rovinare dal chirurgo plastico

La maestra di Amici e il ballerino si sono goduti dei giorni al mare insieme alla loro grande famiglia, con loro i genitori e i figli di lei avuti dal precedente matrimonio. Sui social fioccano le dediche speciali alle ultime arrivate, di appena 5 mesi e alla felicità che hanno portato nella loro vita. Non tutti però hanno voglia di condividere con i Muller-Peparini questo momento. Sotto l’ultimo post di Veronica, in cui la coreografa si riprende in costume (come è regolare che sia, con 40 gradi!), è pieno di commenti che la accusano di essersi fatta rovinare dai ritocchini.

Ecco, ora anche lei ha ceduto alla chirurgia plastica! Ma da quando è così? Ha rifatto naso, bocca, seno Peccato era meglio prima, era una bella donna

Veronica non ha risposto a questo provocazioni, che lasciano il tempo che trovano, ma in suo soccorso sono arrivate schiere di fan a ricordare che beh, se adesso ha il seno più grande è perché sta allattando due neonate, mica si sarà rifatta il seno in un momento così delicato suvvia! Per quanto riguarda naso e bocca, e che male ci sarebbe! Neanche si fosse cambiata i connotati! Inoltre, Veronica è una sportiva, con il suo stile di vita è normale che sia tornata in forma subito, ma no, le malelingue devono sempre pensare al trucco del chirurgo plastico.

Sarebbero da indagare le ragioni che portano le persone a pensare di poter offendere gratuitamente chiunque sui social, mettendoci persino la faccia. Che gusto ci sarà nel dire che due neonate sono brutte? O che una neomamma era più bella prima? La libertà di espressione e di opinione è ben lungi dall’essere libertà di offendere. Come se dietro lo schermo si sentissero protetti e quindi liberi di dire quello che nella vita vera non direbbero mai.