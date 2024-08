Muller furioso: “Le tue figlie sono orrende”, la sua reazione choc

Si sa, a volte il web è impietoso, anche quando si tratta di una gioia immensa come quella di avere un figlio. Ed è quello che sta succedendo ad Andreas Muller, diventato papà delle piccole Ginevra e Penelope, avute dalla fidanzata Veronica Peparini. Da quando sono nate, hanno voluto condividere il loro orgoglio con i fan, ma tra loro alcuni hater sono stati decisamente spietati. “Le tue figlie sono orrende”, scrivono tra i commenti: “Sembrano d*wn”. Parole che non si possono sentire, specialmente quando si tratta di due creature appena venute al mondo.

A Verissimo qualche tempo fa, Andreas Muller aveva raccontato tutta la felicità provata dopo il parto, compresa la grande preoccupazione che andasse tutto bene. E così è stato, per fortuna, non fosse che a farlo davvero arrabbiare sono state le critiche asprissime rivolte alle neonate. Ma stavolta il coreografo ha deciso di non tacere e rispondere per le rime. Ecco cosa ha scritto nelle sue ultime storie su Instagram, incredulo di avere di fronte agli occhi parole tanto cattive:

“Due cose sono certe: che siete dei co*lioni se continuate a dire ‘orrende’ e ‘down’ alle mie figlie, ma a qualsiasi neonato in generale, perché non è sincerità bensì mancanza di sensibilità e quindi personalmente mi fate schifo”

Non solo, Andreas, che a detta di molti è stato troppo paziente nel rispondere a chi insulta le sue figlie, ha anche aggiunto che Penelope e Ginevra sono circondate da così tanto amore che non potrebbero mai essere ferite dalla cattiveria di questi commenti, “nè ora nè domani“. Poi una serie di storie, in cui si mostra orgoglioso delle sue bimbe e dei solo sorrisi continui, fino ad un video con una delle piccole dove scrive “Ci vediamo domani cucciola del mio cuore, amore della mia vita e bellissimo sole che sei“. Intanto, sul suo profilo Instagram sono stati cancellati alcuni degli ultimi commenti spregevoli contro le due bambine e i fan della coppia si sono subito attivati per difenderli. “Sono splendide che meraviglia”, si legge. E ancora: “Sono felice vederli crescere sempre più belle felicità pura. Mi viene in mente quella brutta e ignorante signora che aveva scritto com’erano bruttine le bambine guardale come sono due bamboline!“.