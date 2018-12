Veronica Peparini entusiasta: immancabile il commento di Andreas Muller

Veronica Peparini condivide un video su Instagram in cui Andreas balla: il commento di Muller

Veronica Peparini condivide un video su Instagram per il quale appare entusiasta e ovviamente non può mancare il commento di Andreas Muller. Sembra proprio che la professoressa di Amici e il ballerino, vincitore della 16esima edizione del talent, siano ormai diventati inseparabili. C’è chi sospetta che sia nata una storia d’amore tra loro. Sicuramente da parte di Veronica c’è sempre stato un particolare interesse nei confronti di Andreas come ballerino. La Peparini ha, infatti, appoggiato il ragazzo, contro tutto e tutti, all’interno della Scuola più conosciuta d’Italia. Ma non solo, sicuramente la professoressa apprezza Muller anche come persona. Pertanto, in questi mesi tra i fan non si parla d’altro che di una loro presunta storia d’amore. Spesso sono stati beccati insieme: qualche settimana fa, ad esempio, sono stati avvistati mentre accompagnavano la figlia di lei a scuola. Questa, per i fan, è stata una chiara conferma. Il mistero, però, continua, in quanto nessuno dei due ha rilasciato delle dichiarazioni al riguardo. Ora Andreas commenta un nuovo post condiviso dalla Peparini.

Veronica Peparini e Andreas Muller stanno insieme? Continua il mistero

“Ieri da Kledi lezioni. Grazie a tutti, grazie a voi tre che dire.. parla la Danza da sé”, scrive la Peparini sotto il video da lei condiviso. Il filmato vede Andreas, Michele Lanzeroti e Francesca esibirsi con la coreografia preparata dalla stessa Veronica, sulle note del brano Torna a casa dei Maneskin. Ed ecco che sotto il post è impossibile non notare il commento di Muller: “Lo guardo in loop! Bellissimo. Grazie a te! Brava tu!” Il ballerino accompagna queste parole con un bel cuoricino. Sono tantissimi i fan che hanno subito messo “mi piace” al commento scritto da Andreas. Attraverso queste sue parole, il pubblico continua a sognare.

Veronica Peparini e il video che piace a tutti: arriva anche il commento di Elisa Toffoli

Veronica e Andreas stanno insieme? C’è ancora mistero intorno a questa presunta coppia. Nel frattempo, anche Elisa Toffoli apprezza il video condiviso dalla professoressa di danza. “Sei geniale e loro anche a ballare la tua creazione”, scrive la nota cantante tra i commenti del post condiviso dalla Peparini.