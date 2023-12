Veronica Peparini e l’intervento all’utero: parla il ginecologo, i rischi

Veronica Peparini potrebbe sottoporsi a un intervento chirurgico all’utero. La coreografa 52enne è incinta di due gemelle. Assieme al compagno Andreas Muller, nei giorni scorsi, ha spiegato che sta conducendo una gravidanza gemellare monocoriale biamniotica. Tradotto, vuol dire che le piccole che sono in grembo si stanno sviluppando in un’unica placenta e in due sacche differenti. Una situazione che deve essere costantemente monitorata, con dei controlli ogni 48 ore. Il pericolo è che si possa verificare una malattia chiamata “trasfusione feto fetale”.

La coppia sbocciata ad Amici di Maria De Filippi e un ginecologo esperto, Stefano Aureli, attraverso le colonne del settimanale Di Più, hanno raccontato altri dettagli della dolce attesa e dei risvolti ad essa connessi. Aureli, che lavora all’ospedale Sant’Eugenio di Roma, ha spiegato che la Peparini potrebbe doversi sottoporre ad una operazione, laddove la situazione circa la “trasfusione feto fetale” non dovesse rientrare in modo naturale.

Così il medico: “Questo fenomeno può essere interrotto con un trattamento chirurgico all’interno dell’utero: con il laser, si separa la placenta per rendere i due feti indipendenti. La buona notizia è che i medici migliori sono a Roma: qui c’è una équipe di prim’ordine che si occupa proprio di queste gravidanze”.

Dunque non si tratterebbe di un intervento invasivo. Certo la speranza è che la dolce attesa possa essere portata a termine con un percorso naturale, senza bisogno di un’operazione. Andreas e Veronica, sempre al settimanale Di Più, hanno raccontato che la possibilità che non si verifichino complicazioni si aggira attorno al 50%. Insomma, in un caso su due del genere tutto torna regolare. “Se così non dovesse essere, bisognerà intervenire con un piccolo intervento che non possiamo ancora sapere quale esito porterà”, ha sottolineato la coreografa.

Andreas Muller e la voglia di paternità

Il ballerino ha detto a più riprese di non vedere l’ora di diventare padre per la prima volta. La Peparini, invece, è già mamma di due figli, Daniele e Olivia, nati dal matrimonio con Fabrizio Prolli. La coreografa, intervistata di recente a Verissimo da Silvia Toffanin, ha narrato che la sua famiglia, non appena ha saputo della gravidanza, l’ha sostenuta fin da subito. Anche Muller ha raccontato di aver ricevuto vicinanza e affetto dai propri cari.

Si ricorda che, inizialmente, la coppia ha dovuto affrontare diversi pregiudizi per via della differenza di età. Andreas ha 25 anni meno della compagna, fatto che ha scatenato la folle fantasia di qualche haters.