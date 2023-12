“Con Veronica Peparini a Verissimo per 2 euro”, reazione di Muller

Domenica 10 dicembre Andreas Muller e Veronica Peparini torneranno a Verissimo, ma questa volta per parlare di una cosa importante. In molti, appena hanno visto l’annuncio della pagina del programma, hanno commentato negativamente l’ospitata, ritenendo che sia un altro modo per farsi pubblicità.

La coppia era stata ospite da Silvia Toffanin il 5 novembre per annunciare la gravidanza e scoprire il sesso. Veronica aspetta due gemelle. Poco dopo, però, durante una visita ginecologica, i medici hanno diagnosticato una patologia: la trasfusione feto fetale. Veronica e Andreas andranno a Verissimo proprio per parlare di ciò. Infatti, il 7 dicembre è stata la giornata mondiale di questa malattia tipica delle gravidanze gemellari.

Sul web non sono mancati gli insulti degli haters della coppia. Ma Muller non ci sta e ha deciso di spiegare, su Instagram, il motivo dell’ospitata televisiva.

“Domenica faremo un collegamento con Verissimo. Sotto questo annuncio ci sono stati molti commenti negativi. […] Il 7 dicembre è stata la giornata mondiale della trasfusione feto fetale nelle gravidanze gemellari, siamo stati quindi chiamati a sensibilizzare sull’argomento visto che è quello che stava accadendo alle nostre bambine. È una malattia che si manifesta in percentuali più o meno basse e deve essere monitorata e seguita da gravidanze gemellari perché per quanto assurdo possa sembrarvi, le persone giuste e i posti giusti possono salvare delle vite o perlomeno provarci“

Andreas ha riportato anche uno dei tanti commenti offensivi: “Giusto per guadagnare due euro visto quanto gli è costata questa gravidanza“. Il ballerino ha aggiunto che non “avrebbe voluto più ricascarci“, ma questa volta è doveroso per lui rispondere agli haters, cosa che ultimamente stava cercando di non fare, provando ad ignorarli.

Poi, in un’altra story, ha riportato una spiegazione sul cos’è la trasfusione feto fetale, rivelando che può portare alla perdita di uno o entrambi i gemelli, se non viene curata nella maniera giusta.

La gravidanza

Il 5 novembre dalla Toffanin, la coppia di ballerini ha annunciato di aspettare due gemelle. Poi, qualche giorno dopo, i due hanno spaventato i fan, rivelando che le bambine non stavano bene e che avevano bisogno di silenzio e rispetto, avrebbero dato delle spiegazioni con il tempo.

Dopo un po’ Veronica e Andreas hanno raccontato che le bambine stanno crescendo all’interno della stessa placenta, ma in due sacche diverse. Nel 10% di queste situazioni si può verificare una patologia: la trasfusione feto fetale, ed è questo il loro caso. Qualche giorno fa, infatti, Andreas ha pubblicato un tenero scatto di un’ecografia, dove ha mostrato quale delle due gemelle fosse la donatrice e quale la ricevente.

Per ora Veronica è sotto controllo ed entrambi sono speranzosi che la gravidanza, se ben seguita, potrà andare a buon fine, nel frattempo a Verissimo spiegheranno meglio quando e come si può scatenare questa malattia.